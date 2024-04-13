يسرا اللوزي: لست راضية عن «ليلى»

محمد قناوي (القاهرة)

صرحت الممثلة يسرا اللوزي بأنها غير راضية عن أدائها بدور «ليلى» في مسلسل «صلة رحم» الذي عُرض في النصف الأول من ماراثون دراما رمضان، وأثار حالة من الجدل، لأنه تناول قضية شائكة.

وقالت: المسلسل لاقى تفاعلاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً، وبالرغم من ردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها، إلا أنني لست راضية عن أدائي في ظل تطلعي لتقديم الأفضل، علماً أن فريق العمل كان حريصاً على تقديم خيوط درامية مختلفة ونماذج حية وواقعية. وجسدت يسرا اللوزي شخصية طبيبة نفسية تدعى «ليلى»، تعرضت لحادث سير، فقدت على أثره جنينها.

وبعد نجاح الأعمال القصيرة من 15 حلقة، رفضت اللوزي التمسك بالمسلسلات الطويلة، لأنها تشعرها أحياناً بالضغط الكبير أثناء التصوير، وذكرت أن هناك مسلسلات طويلة يمكن تقديمها في حلقات قصيرة.

وعن ظهورها في مسلسل «المداح 4»، قالت: تجمعني علاقة صداقة بحمادة هلال، وسبق أن تشاركنا في الجزء الثالث من العمل، وحقق نجاحاً كبيراً، وللعمل مكانة خاصة في قلبي، ولهذا قبلت أن أظهر فيه ضيفة شرف.

ويُعرض ليسرا فيلم «ليلة العيد» الذي قدمت خلاله دور فتاة تعيش في منطقة شعبية، تمارس رياضة رفع الأثقال وتتعرض للعنف. والفيلم تدور أحداثه في يوم واحد حول مجموعة سيدات يعشن على جزيرة، ويتعرضن لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم الرجال لحقوقهن، ويتناول الفيلم قضايا العنف ضد المرأة.