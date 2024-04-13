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8 مهارات أساسية.. تُثري حياتك

8 مهارات أساسية.. تُثري حياتك
14 ابريل 2024 01:08

ترجمة: عزة يوسف

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هناك بعض المهارات الأساسية التي يجب على كل شخص معرفتها، إذ إنها تسهّل حياته، وتساعده في مختلف الظروف، كما توفر عليه الاستعانة بأحد قد يكلفه الكثير من المال. ونذكر بعضاً منها كما ذكرها موقع Stars Insider الأميركي:
1 - التنظيف المنزلي
يمكن للمنزل المرتب والنظيف أن يرفع مزاجك، ويزيد إنتاجيتك، ويوفر عليك الإحراج عند قدوم زوار غير متوقعين.
2 - الطهي
ليس المطلوب أن تكون طاهياً محترفاً، فقط تعلّم كيف تطهو وجبة بسيطة.
3 ـ الخياطة
تنقذك مبادئ الخياطة من المواقف الحرجة، وتطيل عمر ملابسك، بمعرفتك كيف تخيط زر قميصك، أو تصلح تمزقه.
4 - إصلاحات المنزل
يشمل إصلاح تسرب صنبور أو صرير باب، فذلك يتطلب الكثير من المال إذا استعنت بأحد العمال.
5 - الأجهزة
كيفية استخدام أجهزة المطبخ، مثل الفرن أو غسالة الأطباق أو الخلاط، أساسيات تساعدك في إعداد أي وجبة.
6 - التحدث
قد يؤدي مجرد التفكير في الحديث أمام الناس إلى الارتعاش، لكنها مهارة قوية تستطيع من خلالها مشاركة أفكارك أمام الجميع.
7 - التكنولوجيا
في هذا العصر تعلّم التكنولوجيا أمر ضروري، وليس من الرفاهيات، لذا تعلّم كيف تتغلب على مشاكل جهاز الكمبيوتر الشائعة لديك.
8 - السلامة الشخصية
مهارة يجب أن يعرفها الجميع بغض النظر عن العمر أو الجنس، فلابد أن تتعلّم كيف تقول لا، وأن تدافع عن نفسك متى تطلب الأمر.








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