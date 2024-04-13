وفاة الممثلة المصرية شيرين سيف النصر

قالت مصادر عائلية، اليوم السبت، إن الممثلة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر توفيت عن عمر ناهز 56 عاما وجرت مراسم دفنها في هدوء.

وكتب شريف سيف النصر، الأخ غير الشقيق للفنانة الراحلة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة".

كانت شيرين، المولودة في نوفمبر 1967، قد توقفت منذ أكثر من 15 عاما عن تقديم أي أعمال فنية بعدما شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات الناجحة مع كبار الفنانين المصريين.

من أبرز أفلامها السينمائية (سواق الهانم) أمام الراحل أحمد زكي و(النوم في العسل) و(أمير الظلام) أمام عادل إمام.

على شاشة التلفزيون، كان أنجح أعمالها مسلسل (ومن الذي لا يحب فاطمة) عن قصة للكاتب الكبير أنيس منصور. كما قدمت مسلسلات (غاضبون وغاضبات) و(اللص الذي أحبه) و(على باب الوزير) والجزء الثاني من مسلسل (المال والبنون).