اختتام العرض المسرحي "فرحات والعائلة"

اختتمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم العرض المسرحي "فرحات والعائلة" الذي قدمته على المسرح الوطني بأبوظبي على مدى ثلاثة أيام في عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع الفنان النجم محمد هنيدي، وبرعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، والداعم الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام.

وأكد العرض نجاح جهود زايد العليا في تمكين مواهب من مختلف فئات أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة في التمثيل كأحد مجالات الإبداع، وخلق مسار إبداعي خاص لدمجهم في الحياة الفنية والاجتماعية، وإتاحة الفرصة للتعبير عن أهم الأحداث.

وتمكن أصحاب الهمم الذين شاركوا في العرض العرض المسرحي من اجتياز تجارب الأداء والبرنامج التدريبي التخصصي لمبادرة المؤسسة النوعية "همم موهوبة" ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة لهم وإشراكهم في مختلف المجالات، بهدف ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مجال تمكين أصحاب الهمم كونهم جزءا من المجتمع.

كما شارك في العرض المسرحي مجموعة متميزة من النجوم المصريين منهم محمد ثروت، ومي كساب، وأوس أوس، وياسر الطوبجي، وأحمد سلطان، ورنا الشافعي، ومنى جمال، وغايا الماس ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وبرعاية الفنان محمد هنيدي استكمالًا لمسيرته ودعمه لبرنامج همم موهوبة.

وأشاد جمهور العرض المسرحي بفكرته التي تعتمد على مناقشة عدد من قضايا المجتمع بأسلوب كوميدي، يستعرض التحولات والتحديات الاجتماعية السلبية والتداخلات الخارجية في مجتمعنا بطريقة بسيطة ومسلية للجمهور، سواء كانوا صغاراً أم كباراً بهدف توعيتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم أهداف التنمية في الدولة، وتسليط الضوء بشكل خاص على مفهوم الاستدامة وأهميتها.

وتمت مناقشة أهداف عام الاستدامة في المسرحية كجزء مهم، مع تأكيد أهمية العامل البناء والفعال في خدمة الوطن وتحقيق النجاح الشخصي.

وأكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أنها تسعى لتحقيق هدف أن يصبح لكل موهوب من أصحاب الهمم مساحة للظهور في الأعمال الفنية والإبداعية بين كبار النجوم في الوطن العربي كأمر طبيعي، وأن يصبح من مشاهير المجتمع مثل باقي الفنانين والمبدعين.

يذكر أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كانت أطلقت مبادرتها النوعية «همم موهوبة» على مستوى أبوظبي، لاكتشاف واستقطاب الموهوبين من مختلف فئات أصحاب الهمم في عدد من مجالات الفنون المختلفة، وتشمل فنون الأداء، والفنون المرئية، والتقديم الإعلامي، لرعايتهم ودعم مواهبهم، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لمنافسة المواهب العالمية، عبر صياغة برنامج متكامل يضمن صقل تلك المواهب والمهارات لتعزيز حضورها في كثير من المحافل المحلية والدولية.