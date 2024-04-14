الضوء الأزرق.. فوائد وأضرار

ترجمة: عزة يوسف

تتعرض أعيننا للكثير من الأجهزة الإلكترونية لساعات عدة على مدار اليوم، مثل شاشة التلفاز والهواتف الذكية وأنظمة الألعاب، وذكر العلماء أن لذلك فوائد صحية، منها تعزيز اليقظة وتحسين المزاج والذاكرة ووظائف المخ، مما يساعد على تطور الرؤية عند الأطفال، وينظم دورة الاستيقاظ والنوم. وعن الأضرار، قال علماء إن هناك قلقاً بشأن تأثير التعرض الطويل لضوء الشاشات والأجهزة الرقمية عندما تكون قريبة من العين ولوقت طويل، حيث يسبب ذلك جفاف العين وتلف خلايا الشبكية، وفي أسوأ الأحوال قد يؤدي إلى سرطان العين.

وأوضح موقع جامعة كاليفورنيا ديفيس الأميركية، أن الضوء الأزرق له أعلى طاقة وأقصر طول موجي، والشمس أكبر مصدر طبيعي له.