الوجوه الجديدة.. خطوة نحو النجومية

سعيد ياسين (القاهرة)

لفت عدد كبير من الوجوه الشابة أنظار الجمهور والنقاد في المسلسلات الرمضانية، ويرى معظم النقاد أن هؤلاء الشباب موهوبون بدرجة كبيرة ويستحقون فرصاً أكبر في الأعمال المقبلة.

مريم وعصام

وقال الناقد الفني د. خالد عاشور إن مريم الجندي، ابنة الفنان محمود الجندي، موهبة متحركة تعتمد على نفسها وتطور من أدواتها، من حيث قدرتها على تطويع وجهها وملامحها للدور، وتوظف حركتها وعقلها لفهم نفسية الشخصية ولا تعتمد على تاريخ والدها ولا تقلد أحداً. وهو ما ظهر في دورها «شادية» في مسلسل «العتاولة»، حيث جمعت بين الكوميديا والتراجيديا والشجاعة والجبن والخيانة والصدق، ودور الفتاة الساذجة ابنة العمدة في «كوبرا».

كما نوه عاشور بعصام عمر عن دوره في «مسار إجباري»، وقال إنه موهبة شابة استثنائية.

العيلي ودنيا

وأشاد عاشور بحمزة العيلي ودنيا ماهر في مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»، وقال إن الممثل قد يظهر في مساحة دور صغير ويترك علامة، وإن العيلي لديه قدرة على تقمص الدور والتحكم في طبقة صوته ولغة جسده ووجهه وعينيه. وتوقف الناقد عند دور دنيا ماهر، وقال إنها جسدت «غادة» الفتاة الساذجة من دون استسهال أو تقليد أو افتعال، وذلك عبر فهمها للشخصية وطبيعتها وانفعالاتها وحركتها وطبقة صوتها.

أبناء إمبراطورية

ووجه الناقد محمود عبد الشكور التحية لكل أبناء «إمبراطورية م»: نور النبوي وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وآدم وهدان ومنى أحمد زاهر وريمون توفيق، وقال إن اختياراتهم جاءت موفقة، وتمتعوا بحضور ومواهب وخفة ظل، والأهم من ذلك الكيمياء المدهشة بينهم وبين والدهم خالد النبوي وعمتهم نشوى مصطفى، وظهر دور المخرج محمد سلامة في تحقيق ذلك.

عبدالوهاب وريم والسويسي

وتوقف الناقد د. وليد سيف عند أحمد عبد الوهاب في مسلسل «أشغال شقة»، وقال إنه وضع قدمه على طريق النجاح، وأجاد في دور المدرب وكشف عن ممثل موهوب لديه القدرة على التلون في الشخصيات والتعبير. كما أشاد بريم حجاب التي جسدت دور المحامية الذكية الجادة في «صلة رحم»، وعلي السويسي في شخصية «فرج».

أبو سريع

وقال مصطفى أبو سريع، الذي شارك في «العتاولة»، ونال العديد من الإشادات عن دوره، إن ردود الفعل عن شخصيته في المسلسل فاقت توقعاته، من زملائه في الوسط والنقاد والجمهور، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الوجوه الشابة التي ظهرت في مسلسلات رمضان، كارولين عزمي ودنيا المصري في «حق عرب»، وميرنا جميل وملك قورة وتامر نبيل في «بيت الرفاعي»، وهاجر أحمد وجان رامز ورشا سامي في «المعلم»، ورنا رئيس ونهى عابدين في «بالقانون»، وخالد شباط وبسنت أبو باشا في «عتبات البهجة»، وصدقي صخر في «فراولة»، ونور إيهاب في «مصادفة»، وبسنت صيام ومي القاضي في «رحيل»، وجيهان الشماشرجي وميرنا هشام في «جودر»، وأحمد ماجد وولاء الشريف في «نعمة الأفوكاتو».