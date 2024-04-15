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7 مدارس غير تقليدية حول العالم

7 مدارس غير تقليدية حول العالم
16 ابريل 2024 01:13

ترجمة: عزة يوسف

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تتبنى بعض المدارس في العالم طرق تدريس غير تقليدية، والمهم أن يتلقى الطلاب العلم مهما كانت الطريقة، ونذكر عدداً منها وفقاً لموقع Cheezburger الأميركي:
1 - المدارس العائمة:
غمرت المياه حوالي ثلث بنغلاديش خلال موسم الرياح الموسمية، ما جعل الالتحاق بالمدارس شبه مستحيل، لكن المؤسسات غير الربحية توصلت إلى طريقة لتعليم الأطفال عن طريق إنشاء مدارس عائمة مغطاة بألواح شمسية تسافر كل صباح لتجمع الأطفال من مختلف المناطق. وتحتوي القوارب على أجهزة كمبيوتر محمولة ومئات الكتب والموارد الإلكترونية التي تعمل بالطاقة الشمسية.
2 ـ ملاعب الطاقة:
ابتكر الغانيون ملاعب تضم ألعاباً دوارة يستخدمها الأطفال للعب طوال النهار، وتُستخدم لشحن بطاريات تمكِّن الطلاب من الدراسة في المساء.
3ـ العالم مدرستك:
يقضي الطلاب في مدرسة «ثينك غلوبال» في نيويورك كل فصل دراسي في دولة مختلفة، حيث يتعلمون اللغات ويتعرفون على الجوانب الثقافية والاجتماعية للبلدان المختلفة.
4- المعلم الآلي: 
يتفاعل الروبوت «بيبر» مع الطلاب في سنغافورة ويجيب عن أسئلتهم، ويساعد معلمي مرحلة ما قبل المدرسة في تقديم الدروس ورواية القصص.
5 ـ الواقع الافتراضي: 
أدخلت مدرسة «سفينواكس» في المملكة المتحدة الواقع الافتراضي في فصولها، ليستخدمه الطلاب في ارتياد رحلات افتراضية وإنشاء لوحات ثلاثية الأبعاد.
6 ـ التعلم الذاتي:
في هولندا تعمل المدارس على تشجيع الطلاب في المرحلة الابتدائية على اختيار المواضيع التي يهتمون بدراستها والطريقة التي يريدون التعلم بها، ويتجمعون معاً حسب اهتماماتهم وليس أعمارهم.
7 ـ المدرسة الخضراء:
تقع المدرسة في الغابات المطيرة في بالي، وهي مصنوعة بالكامل من الخيزران، وتتمثل مهمة المدرسة في تثقيف الطلاب حول الاستدامة وتنمية وعيهم بالبيئة أثناء دراستهم للغات والرياضيات المعتادة.







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بنغلاديش
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المملكة المتحدة
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