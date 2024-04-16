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السجن 18 شهراً لمسؤولة الأسلحة في موقع تصوير فيلم "راست"

السجن 18 شهراً لمسؤولة الأسلحة في موقع تصوير فيلم "راست"
16 ابريل 2024 08:32

أصدر القضاء الأميركي حكماً بالسجن 18 شهراً على هانا جوتيريز ريد، المشرفة على استخدام الأسلحة في فيلم "راست" للممثل أليك بالدوين، بعد سماحها بوجود رصاص حي في موقع التصوير، حيث قُتِلَت مصورة سينمائية بطلق ناري خلال إحدى جلسات التصوير.

وأدينت جوتيريز ريد بالقتل غير العمد بعد إطلاق النار على هالينا هاتشينز في أكتوبر 2021، في مزرعة في ضواحي سانتا في، نيو مكسيكو، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).


كان بالدوين، الممثل الرئيسي والمنتج المشارك للفيلم، يوجه مسدساً إلى هاتشينز خلال بروفة عندما أنطلقت الذخيرة من السلاح، مما أسفر عن مقتلها وإصابة المخرج جويل سوزا.

ودفع الممثل بأنه غير مذنب بعد إعادة اتهامه بالقتل غير العمد في يناير من هذا العام، قبل أن يتقدم المحامون برفض التهمة، وهو طلب لم يتم البت فيه بعد.


ومن المقرر حالياً أن يواجه محاكمة في يوليو.

وأدانت هيئة محلفين جوتيريز ريد في مارس بعد محاكمة استمرت أسبوعين، وحكم عليها يوم الاثنين بالسجن لمدة أقصاها 18 شهراً "في منشأة إصلاحية للنساء في نيو مكسيكو".

وجاءت جلسة النطق بالحكم بعد أسبوعين من رفض القاضي طلب جوتيريز ريد الطارئ بإجراء محاكمة جديدة وإطلاق سراحها من الحجز، حيث تم نقلها بعد حكم الإدانة. 

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