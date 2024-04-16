«دار الزين» يستكشف «عجائب العين»

العين (الاتحاد)

يستقطب مهرجان «دار الزين»، الذي يختتم فعالياته 21 أبريل الجاري في حديقة الحيوانات بالعين، العائلات والأصدقاء لاستكشاف عجائب الحيوانات والطبيعة وجمالها الأخَّاذ، ضمن برنامج حافل بالتجارب والفعاليات المُلهمة تحت مفهوم «لقاء بين المزرعة ورحلات السفاري».

ويمنح المهرجان الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة «براغ»، العائلات والأصدقاء فرصة مشاركة أحلى اللحظات وصناعة ذكريات لا تنسى خلال الاستمتاع بالفقرات الترفيهية والعروض الموسيقية الحية، إلى جانب ورش العمل والأنشطة والجولات والألعاب، علاوة على خيارات متنوعة من أشهى المأكولات والمشروبات.