سهر الصايغ: «زمزم» إضافة مهمة لمشواري

سعيد ياسين (القاهرة)

شاركت سهر الصايغ في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسلَي «المعلم» مع مصطفى شعبان، و«المداح 4» مع حمادة هلال، ليستمر وجودها في دراما الموسم الذي بدأته وهي طفلة منذ جسدت شخصية «أم كلثوم» في طفولتها في المسلسل الذي عُرض عام 1999.

وقالت سهر، إنها لعبت في مسلسل «المعلم»، دور «زمزم» الزوجة الأصيلة، وهي شخصية جديدة تماماً عليها تعتبرها إضافة مهمة لمشوارها الفني، حيث لم يسبق لها تجسيد شخصية ابنة البلد التي تتميز بالطيبة والشهامة والتفاني في الوقوف بجوار زوجها ودعمه.

مضمون الدور

أشارت إلى أنها لا تخشى من القيام بدور «الأم» ولا ترى مشكلة في ذلك، لاسيما أنها تحرص على مضمون الدور، لإيمانها بأن عدداً كبيراً من الفنانات من مختلف الأجيال قمن بدور الأم في سن صغيرة، وأحياناً لممثلين يكبرونهن في السن. وأبدت سعادتها بالتعاون مع مصطفى شعبان للعام الثاني بعد «بابا المجال»، والذي تجمعها معه كيمياء فنية تظهر على الشاشة.

وأضافت سهر أنها لم تتوقع ظهورها في الجزء الرابع من «المداح»، بعدما شاركت ضيفة شرف في الجزء الثاني، ولعبت دور «الجنية مليكة»، التي تحاول إفساد حياة صابر المداح، وتقلب الأحداث رأساً على عقب، وأنها استمتعت بالظهور بشخصية جديدة تماماً، في إطار التشويق، حيث ارتبط بها الجمهور بالرغم من ظهورها على فترات متباعدة. وتنتظر سهر خلال الفترة المقبلة عرض مسلسل «أسود باهت» من 15 حلقة والذي خرج من سباق رمضان، ويشاركها بطولته سوسن بدر ومحمد عز ومحمد مهران وضياء عبد الخالق، ويتناول 3 حكايات كل واحدة في 5 حلقات، وتلعب بطولة واحدة منها عنوانها «حكاية شغف»، وتجسّد فيها شخصية فتاة تدخل في دوامة.

أدوار مهمة

توقفت سهر عند عدد من الأدوار التي تحبها وعُرضت في مواسم رمضان، وتنوعت بين التاريخية والاجتماعية والرومانسية والكوميدية، ومنها: «الطاووس»، «رمضان كريم»، «الزيبق»، «النهاية»، «كفر دلهاب»، «الكيف»، «يونس ولد فضة» «وعد»، «حالة عشق»، «ابن حلال»، «من دون ذكر أسماء»، «سيدنا السيد» و«نابليون والمحروسة»، إلى جانب أدوارها في المسلسلات التي عُرضت بعيداً عن رمضان، ومنها: «أريد رجلاً»، «نصيبي وقسمتك»، «البارون» و«قوت القلوب».

وأعربت سهر عن اعتزازها بالحصول على جائزة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن دورها في فيلم «الباب الأخضر» الذي شاركت فيه مع إياد نصار وخالد الصاوي، تأليف أسامة أنور عكاشة، الذي حققت أمنيتها بالمشاركة في أحد أعماله.