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كيف نواجه مخاطر التكنولوجيا؟

كيف نواجه مخاطر التكنولوجيا؟
17 ابريل 2024 02:46

ترجمة: عزة يوسف

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تحدث تغيرات سريعة في مجال التكنولوجيا وأنظمة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، وبالرغم مما تجلبه من تحسينات على حياتنا، إلا أنها تحمل مخاطر محتملة، توقعها خبراء مع اقتراحات لحلها، وذكرها موقع The Conversation الأسترالي:
قدرات خارقة
يقول خبراء إن إدراك البلدان لأهمية الذكاء الاصطناعي سيشجع مطوري البرمجيات على التنافس في استخدامهم له، والذي يمكن أن يؤدي إلى كوارث بسبب تعقيده وقدرته على تجاوز القدرات البشرية.
 فمثلاً عند حدوث أي خطأ في برنامج التحكم بالسيارات التي سوف تُصنع بعد عام 2025، سيؤدي ذلك إلى تصرّف السيارات بشكل قد يؤذي البشر.
التزييف
للذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على صنع صور ومقاطع فيديو مصطنعة يصعب تفريقها عن الحقيقية، وسوف يكثر التزييف ويصعب تمييز الحقيقة.
أنظمة معقدة  
سوف تُبنى في المستقبل شبكات وأنظمة معقدة للغاية، وكلها تعتمد على بعضها البعض، وقد يكون لذلك عواقب غير متوقعة، مما يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الوصول إلى الأسباب الرئيسة للمشكلة.
الحلول  
يقترح الخبراء نوعاً من برمجيات المصارعة اليابانية التي تُستخدم للحماية من المخاطر الخارجية وأيضاً للحماية، فيمكن أن نجعل البرامج تقوم بعملية تدقيق السلامة الخاصة بها.
واتفق الخبراء على أن الحلول التقنية وحدها لن تكون كافية، ولابد من العثور على حلول قائمة على التفاعل بين البشر والتكنولوجيا، ونحن بحاجة لبناء المهارات اللازمة للتعامل مع مشاكل البشر التكنولوجية، كما تحتاج الحكومات إلى تشريع سلامة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتشجيع التطوير المسؤول.

التكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
البرمجيات
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