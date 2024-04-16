«نظرة ما».. في مهرجان كان السينمائي

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك 3 أفلام عربية في مهرجان كان السينمائي، في دورته الـ77 في الفترة من 14 إلى 25 مايو، مقارنة بـ6 أفلام في الدورة السابقة.

وكشف مدير المهرجان تييري فريمو عن قائمة الاختيارات الرسمية للمهرجان، ومنها الأفلام العربية، حيث يشارك في قسم «نظرة ما» فيلمان عربيان. الأول فيلم «نورة» للمخرج توفيق الزايدي في أول مشاركة للسينما السعودية في مهرجان كان بعد أن عُرض للمرة الأولى خلال الدورة الثالثة لمهرجان «البحر الأحمر السينمائي» في ديسمبر 2023، وفاز بجائزة أفضل فيلم سعودي، ويُعتبر أول فيلم روائي سعودي طويل يتم تصويره بالكامل في مدينة العلا الأثرية والمدرجة ضمن قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي.

وتدور الأحداث في تسعينيات القرن الماضي بقرية نائية، حول شخصين يكتشفان صوت الإبداع والفن داخلهما، إذ يصل «نادر» المعلم الجديد، إلى قرية نائية ويلتقي «نورة»، الشابة الشجاعة التي تلهمه وتوقظ موهبته وشغفه بالفن، في المقابل يقدم لها عالماً أوسع من الاحتمالات خارج القرية، وتدرك أنه عليها أن تترك بلدتها الصغيرة، لتجد مكاناً تحقق فيه ما تريد، وتغير علاقتهما هذه حياتهما إلى الأبد. ويشارك في بطولة الفيلم يعقوب الفرحان، وماريا بحراوي، وعبدالله السدحان، كتابة وإخراج وإنتاج السعودي توفيق الزايدي، وحصل سيناريو الفيلم عام 2019 على جائزة من مسابقة ضوء للأفلام التي تنظمها هيئة الأفلام السعودية.

الفيلم الثاني The Village Next to Paradise، ويُعتبر أول فيلم يشارك في «كان» يتم تصويره بالكامل في الصومال، وتدور أحداثه في قرية نائية وسط الصحراء ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه عائلة لتحقيق أهدافها وسط تعقيدات الحياة، وعلى مشاعر الحب والثقة والمرونة ودورها في تحويل مسار الشخصيات، تأليف وإخراج محمد مو هراوي.

ويشارك في قسم العروض الأولى في مهرجان «كان» الفيلم المغربي «الجميع يحب تودا» للمخرج نبيل عيوش، ويدور حول شخصية مغنية تحلم بمغادرة المكان من أجل الوصول إلى الدار البيضاء لتحقيق الشهرة والثراء وضمان مستقبل ابنها، ويشارك في بطولته نسرين الراضي، وجليلة طالمسي، ولحسن رزوق.