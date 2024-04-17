«اللوفر أبوظبي» يقيم حفلاً تحييه بيجي جو

أبوظبي (الاتحاد)

على هامش الاحتفال بالمعرض الذي افتتح مؤخراً تحت عنوان: «من كليلة ودمنة إلى لافونتين: جولة بين الحكايات والحكم»، يقيم متحف اللوفر أبوظبي حفلاً تنكرياً رائعاً تحييه عازفة الـ«دي جي» بيجي جو، حيث ستقدم مجموعة من أجمل إيقاعاتها الموسيقية ومقطوعاتها التي حققت نجاحاً باهراً في المتحف.

من المقرر أن تشهد هذه الفعالية تناغماً بين إيقاعات الموسيقى الإلكترونية مع أجواء حفل تنكري كلاسيكي، بحيث ينتقل الضيوف من خلالها إلى عالم رائع من حكايات الحيوانات الرمزيّة. وستُوجَّه الدعوة إلى الضيوف خلال الفعالية لارتداء أحد الأقنعة المستوحى تصميمها من أحد الحيوانات الرئيسة المذكورة في حكايات «كليلة ودمنة» وهي: القرد، الأسد، الثعلب، الثور، والبومة، إذ يرمز كل حيوان منها إلى صفة من الصفات الإنسانية التي تناولتها الحكايات الرمزيّة.

وستشهد هذه الأمسية الكشف عن 6 عروض تشمل: الغراب القصير والظبي، وصاحب السيقان الخشبية، والثعبان البهلواني، حيث تجسّد هذه العروض الحكايات الرمزيّة الخالدة الحافلة بالقيم اﻷخلاقية التي جرى تصويرها من خلال الشخصيات الحيوانية التي مُنحت صفات بشرية في تلك الحكايات.