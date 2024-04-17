تلسكوب "فاست" الصيني يكتشف أكثر من 900 نجم نابض منذ تدشينه

تمكن التلسكوب الراديوي الصيني العملاق "فاست"، والذي يعد أكبر تلسكوب راديوي أحادي الطبق في العالم من اكتشاف أكثر من 900 نجم نابض منذ تدشينه في عام 2016.

وتضمنت هذه النجوم أكثر من 120 نجماً نابضاً ثنائياً، وأكثر من 170 نجماً نابضاً في الملي ثانية، و80 نجماً نابضاً خافتاً ومتقطع النبضات.

وأكدت مجموعة الصين للإعلام نقلاً عن البروفيسورهان جين لين من المراصد الفلكية الوطنية الصينية، أهمية هذه الاكتشافات في فهم البقايا الكثيفة للنجوم الميتة في مجرة درب التبانة وخصائصها الإشعاعية، وأن مراقبة النجوم النابضة تعد مهمة رئيسية لتلسكوب "فاست"، والذي يمكن استخدامه في تأكيد وجود إشعاع الجاذبية والثقوب السوداء، والمساعدة في الإجابة على العديد من الأسئلة الفيزيائية الأساسية.

يذكر أن تلسكوب "فاست" يقع في منخفض كارستي عميق بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، وبدأ تشغيله رسمياً في يناير 2020، ويُعتقد أنه التلسكوب الراديوي الأكثر حساسية في العالم.

ويسعى فريق عمل التلسكوب لتحسين أدائه باستمرار، حيث يبلغ وقت المراقبة السنوي حالياً حوالي 5300 ساعة.