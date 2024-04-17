«Godzilla x Kong».. «الإمبراطورية الجديدة»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد المواجهة الحاسمة بين «كونج» و«جودزيلا» للحصول على لقب «ملك الوحوش»، في فيلم Godzilla x Kong الذي عرض عام 2021، يعود المخرج آدم وينجارد لتقديم ملحمة جديدة في الجزء الثاني من سلسلة Godzilla x Kong: The New Empire - «جودزيلا وكونج: الإمبراطورية الجديدة»، الذي يعرض في السينما المحلية، حيث يجتمع الوحشان مجدداً، ولكن هذه المرة يتحدان من أجل إنقاذ العالم من أقوى وحوش الأرض، في إطار من الأكشن والمعارك الخيالية.

يشارك في بطولة الفيلم كل من دان ستيفنز، ريبيكا هول، بريان تيري، هنري ريتشيل، هاوس أليكس، وفيرنز فالا تشين، وهو من تأليف سيمون باريت وتيري روسيو.



موجات زلزالية

في نهاية فيلم Godzilla x Kong، توصل العدوان إلى تفاهم بأن يعيشا في سلام، كل منهما في منطقته، ويتحركان فقط في حال وجود أي خطر يهدد الأرض، وتبدأ أحداث الجزء الثاني حينما يتحرك «جودزيلا» من مساره منذ أعوام طويلة، حيث تتسبب موجات زلزالية وتيارات كهربائية في ظهوره مجدداً، من دون معرفة السبب. في حين يظهر «كونج» وهو يعيش حياته العادية في الغابات والجبال كأقوى «كونج»، ولكن علامات الشيخوخة قد ظهرت عليه، فأصبح أضعف وأكثر هشاشة من أي وقت مضى.

الدكتورة «إيلين أندروز» التي تجسد دورها ريبيكا هول، تتبع خطوات «كونج»، في محاولة منها لمساعدته بشكل دائم عن طريق صديقته «جيا»، وهي ابنة «إيلين» بالتبني، إلى جانب الطبيب البيطري «ترابر» الذي يلعب دوره دان ستيفينز، ويسعف «كونج» بعدما ظهرت عليه أعراض الشيخوخة وهزمه ألم في أسنانه وتعرضت يده إلى الاحتراق الثلجي، إذ يعمل «ترابر» على تبديل أسنانه في مشهد، وتذويده بقفاز حديدي مطور، ومادة تمنحه بالطاقة في مشهد آخر، لكي يكون مستعداً للقاء «جودزيلا» الذي يتبع التيارات الكهربائية، ويمتصها جسده.



نيران ثلجية

ومع تسلسل الأحداث، يظهر الشرير الجديد، القرد المرعب Skar King، الذي يستعبد نوع القرود «كونج»، ويسيطر على أنواع القرود الأخرى، وقد حول مدينتهم إلى منطقة جحيم، كما يسيطر على أقوى المخلوقات العملاقة «شيمو» وهو أحد أنواع «جودزيلا»، لكنه يصدر تيارات كهربائية ونيران ثلجية، وهنا يعرف المشاهد إلى أين يتجه «جودزيلا».



معركة ضارية

ما يميز الجزء الثاني من السلسلة، تقديم صبغة درامية إنسانية، خصوصاً بالنسبة لـ «كونج» الذي وجد «كونج» صغير. يحاول مساعدته في العثور على موطنه الذي يسيطر عليه Skar King، ويعذب نوعية القرود مثله، فيدخل «كونج» في معركة ضارية معه، لكنه لا يتمكن من هزيمته، نظراً لمساعدة العملاق «شيمو»، وهنا يظهر «جودزيلا» لمساعدة «كونج» في التصدي لهما، وإنقاذ العالم من الدمار.