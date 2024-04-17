ثعبان يعطّل قطاراً «فائق السرعة»

طوكيو (أ ف ب)

تسبب ثعبان بتعطيل حركة قطار تابع لشبكة شينكانسن من القطارات فائقة السرعة في اليابان، ونبّه أحد الركاب عناصر الأمن لوجود ثعبان يبلغ طوله 40 سنتيمتراً في القطار الذي يربط بين ناغويا وطوكيو، مما أدى إلى توقفه لـ17 دقيقة.

وأكد ناطق باسم شركة السكك الحديدية المركزية اليابانية أنه لم يتّضح ما إذا كان الثعبان ساماً وكيف تمكّن من الوصول إلى داخل القطار، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو تسجيل حالات ذعر بين الركاب.

وقال الناطق: «من الصعب أن تتسلق الثعابين البرية القطارات. ونحن نعتمد قواعد تحظر على الركاب إدخال الثعابين إلى قطارات شينكانسن»، مضيفاً «لكننا لا نفتّش في أمتعتهم».