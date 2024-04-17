الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ثعبان يعطّل قطاراً «فائق السرعة»

ثعبان يعطّل قطاراً «فائق السرعة»
18 ابريل 2024 02:00

طوكيو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هاسيبي يحدد موعد الاعتزال
جرحى في زلزال ضرب اليابان

تسبب ثعبان بتعطيل حركة قطار تابع لشبكة شينكانسن من القطارات فائقة السرعة في اليابان، ونبّه أحد الركاب عناصر الأمن لوجود ثعبان يبلغ طوله 40 سنتيمتراً في القطار الذي يربط بين ناغويا وطوكيو، مما أدى إلى توقفه لـ17 دقيقة.
وأكد ناطق باسم شركة السكك الحديدية المركزية اليابانية أنه لم يتّضح ما إذا كان الثعبان ساماً وكيف تمكّن من الوصول إلى داخل القطار، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو تسجيل حالات ذعر بين الركاب.
وقال الناطق: «من الصعب أن تتسلق الثعابين البرية القطارات. ونحن نعتمد قواعد تحظر على الركاب إدخال الثعابين إلى قطارات شينكانسن»، مضيفاً «لكننا لا نفتّش في أمتعتهم».

اليابان
قطار سريع
ثعبان
آخر الأخبار
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
اقتصاد
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
19 ابريل 2024
سوق أبوظبي العالمي (من المصدر)
اقتصاد
«أبوظبي العالمي» العلامة التجارية الأكثر ثقة بين المراكز المالية أوسطياً
19 ابريل 2024
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران
19 ابريل 2024
جناح مصدر في القمة العالمية لطاقة المستقبل (تصوير: وليد أبو حمزة)
اقتصاد
«مصدر» تتوسع في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا
19 ابريل 2024
عثمان آل علي
اقتصاد
عثمان آل علي لـ«الاتحاد»: 3 محطات لتحلية المياه قيد الإنشاء بأبوظبي توفر 250 مليون جالون
19 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©