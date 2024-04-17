رنا رئيس.. محلّلة بيانات «إنترفيو»

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة رنا رئيس أنها تخوض البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسل «إنترفيو» الذي يُعرض على إحدى المنصات الرقمية، وتجسد فيه شخصية محلّلة بيانات تتمتع بذكاء كبير، وتتمنى أن تعيش حياة طبيعية، وتتوجه إلى مقابلة للعمل في إحدى الشركات، وتظهر بـ3 شخصيات.

وقالت رئيس: إن السيناريو مختلف ويحمل فكرة شبابية جذبتني، لكنني متخوفة من البطولة المطلقة، وحاولت الخروج عن المألوف. ويشارك في بطولة المسلسل خالد شباط وديانا هشام، إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى.

وانتهت رنا من تصوير مسلسل «للأذكياء فقط»، وجسّدت فيه البطولة النسائية، ويشارك في بطولته كريم عفيفي وحمدي الميرغني، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يقع في حب زميلته بالجامعة، ويحاول اختراع علاج لمرض نادر، ويتعرض مع أصدقائه لمجموعة من المواقف والمفارقات.

وأبدت رئيس سعادتها بالمشاركة في مسلسل «بالقانون» مع روجينا، والذي عُرض في رمضان على قناة «أبوظبي». وتشارك في بطولة فيلم «أسود ملون»، من المتوقع عرضه في الموسم الصيفي وتجسّد فيه شخصية مصممة أزياء، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد الذي يقدم شخصية طبيب نفسي، إخراج حسن البلاسي، ويناقش مشاكل الحب.

وكان آخر ظهور سينمائي لرنا في فيلم «عصابة عظيمة» بطولة إسعاد يونس، تأليف هاجرالإبياري، وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة كفيفة يتم النصب على ابنها، ويشكلان عصابة لإنقاذ الموقف.