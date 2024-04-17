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وفاء البلوشي: أسعى إلى تغيير مفهوم طب الأسنان

وفاء البلوشي تطمح بأن تُحدث تطوراً في طب الأسنان (من المصدر)
18 ابريل 2024 02:00

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
تؤمن دكتورة الأسنان وفاء البلوشي، أن رحلة الابتكار تأتي بتحدياتها وعقباتها، كما تقدم فرصاً كبيرة للنجاح والتطور الشخصي والمهني، واكتسبت عبر مسيرتها العديد من التجارب وصقلت مهاراتها الإبداعية، وتغلبت على الصعاب بدعم الذين ساعدوها ودفعوها إلى النجاح ومنهم والدتها، حيث حازت العديد من الجوائز المحلية والعالمية، وسجلت عدة براءات اختراع.

إنجازات
ذكرت البلوشي، أنها تتوفر على براءتَي اختراع، وهما عبارة عن جهاز لخلع الأسنان وآخر أداة لعزل الأسنان، وسجلت براءة اختراع عام 2020 في أميركا، ولديها 7 براءات اختراع قيد التسجيل.

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وأوضحت أن جهاز خلع الأسنان يغني عن كل الأدوات السابقة المتعلقة بالخلع، كما يسرّع عملية الاستشفاء ويُستخدم لمختلف الأعمار ويقلص من فوبيا علاج الأسنان. وتُعتبر أداة عزل الأسنان تقنية جديدة بدون تخدير، تغني عن العدة الكاملة للعزل، ويمكن استخدامها للصغار والكبار وتوفر الوقت والجهد وتحمي من تلوث الأسنان. 

دعم
ونوهت البلوشي بأهمية دعم المرأة في مجال الابتكار، مؤكدة أن الدولة توفر حاضنات للاختراع، وتطمح بأن تصبح رائدة في مجالها وتسعى إلى إحداث تغيير في مفهوم طب الأسنان. وأوضحت أنها تبتكر وتجتهد من أجل تطوير طب الأسنان وعلاجاته في الإمارات والعالم، وتشارك في مختلف المنتديات والمؤتمرات الخاصة بطب الأسنان داخل الدولة وخارجها، وتطمح بأن تنال جائزة نوبل أو جائزة نوابغ العرب لترفع اسم دولة الإمارات عالياً. 

تحديات
‎طريق الاختراعات، ليس سهلاً وتكتنفه العديد من الصعوبات والتحديات، لكن يمكن التغلب عليها عبر عدة خطوات تقترحها البلوشي، ومنها: الفهم والبحث، بحيث تبدأ رحلة الاختراع بفهم المشكلة التي تحتاج إلى حل أو تحسين، الدراسة لفهم الإشكاليات الموجودة واكتساب المعرفة المطلوبة، «توليف الأفكار» بحيث يتطلب الأمر هندسة الأفكار الممكنة لحل المشكلة وتجنب الحكم المبكر. ويتطلب ذلك تقييم عدة عوامل مثل الفعالية، التكلفة، التنفيذ، التصميم، التطوير، والاختبار المتكرر والتعديلات لتحقيق المتانة المطلوبة. وذكرت أنه يمكن الحصول على التمويل من مصادر مختلفة، مثل الجهات الحكومية والمستثمرين ومن المسابقات التكنولوجية، وبعد الحصول على نتائج إيجابية، يتعين على المخترع التفكير في كيفية ترويج وتسويق الاختراع أو الابتكار للجمهور أو العملاء المستهدفين، ويتطلب ذلك بناء هوية المنتج واستخدام الاستراتيجيات المناسبة.

جوائز 
أسهمت الدكتورة وفاء البلوشي في تطوير طب الأسنان ومعداته، ونالت العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها: جائزة «رواد التكنولوجيا والابتكار» في مجال الرعاية الصحية كأول جائزة من نوعها في الشرق الأوسط، الميدالية البرونزية في المعرض الدولي الـ 11 للاختراعات ضمن مشاركة أكثر من 150 اختراعاً من 46 دولة، جائزة «ستيفي الذهبية للمرأة» من أميركا كأفضل مخترعة في القطاع الحكومي عالمياً ضمن 2500 مرشح، كما تم تكريمها بـ «وسام الإبداع» ضمن ملتقى المبدعين العرب الأول من نوعه في أبوظبي.

وفاء البلوشي
طب الأسنان
صحة الأسنان
الأسنان
الإمارات
براءات الاختراع
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