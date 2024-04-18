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«تحقيق أمنية» تحقق أمنيات 63 طفلاً في رمضان

«تحقيق أمنية» تحقق أمنيات 63 طفلاً في رمضان
18 ابريل 2024 14:28

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية تحقيق 63 أمنية، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هجرية الموافق للفترة من 11 مارس إلى 9 أبريل 2024.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «أسهم الدعم الخيري الكبير الذي قدمه أهل الخير وأصحاب الأيادي والقلوب البيضاء في مجتمع دولة الإمارات، في رسم الابتسامة على وجوه 63 طفلاً من المُصابين بأمراض خطيرة على مدار أيام شهر رمضان الكريم».

وأضاف: «إن تمكننا من زرع السعادة والأمل والقوّة في قلوب الأطفال المُصابين بأمراض تهدد حياتهم ورسم الابتسامة على وجوههم مع عائلاتهم يؤكد مجدداً على مدى وفرة أهل الكرم من مواطني دولة الإمارات والقاطنين على أرضها الخيّرة المباركة».

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وأوضح أن شهر رمضان يأتي كعادته دوماً حافلاً بالبركة، حيث حمل معه الفرح والسعادة إلى الأطفال المرضى داخل دولة الإمارات وخارجها في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي جمهورية مصر العربية، وزرع في قلوبهم مع عائلاتهم مشاعر الأمل والتفاؤل.

وتوجه الزبيدي بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى جميع أصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم المتواصل للمؤسسة، وإيمانهم العميق بأهدافها وقيمها الإنسانية النبيلة التي تحرص على نشر بذور السعادة والأمل في نفوس الجميع.

المصدر: وام
رمضان
تحقيق أمنية
مؤسسة تحقيق أمنية
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