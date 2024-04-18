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«حديقة أم الإمارات» تحتفي بيوم الأرض

«حديقة أم الإمارات» تحتفي بيوم الأرض
18 ابريل 2024 18:30

أبوظبي (الاتحاد)

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تنظم حديقة أم الإمارات بالشراكة مع «فاين كومينتيز» ورشة عمل تفاعلية مخصصة للأطفال حول إعادة التدوير، وذلك بمناسبة يوم الأرض.
وتقام الفعالية في منطقة مزرعتي الصغيرة بالحديقة يوم الأحد 21 أبريل في الساعة 5:00 مساءً.تسلط الورشة التفاعلية المخصصة للأطفال، بعمر 7 سنوات وما فوق، الضوء على أهمية إعادة التدوير والاستدامة، وتتيح تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة، من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية والحوارات الملهمة، ليتمكّن الصغار من فهم أهمية الحفاظ على البيئة.
وتتضمن أنشطة تشمل تحويل النفايات اليومية من مواد بلاستيكية وعلب وعبوات وأوراق إلى منتجات مفيدة، بهدف إثراء قدراتهم الإبداعية وتشجيعهم على الاهتمام بالبيئة.
وتؤكد حديقة أم الإمارات في يوم الأرض التزامها بالاستدامة، ودعمها للعمل البيئي، حيث تمثل مركزاً حيوياً لاستضافة الفعاليات والأنشطة المتنوعة وسط طبيعتها الخضراء الوارفة.
وتحرص الحديقة على تشجيع أبناء المجتمع على اتباع أسلوب حياة أكثر مراعاة للبيئة، من خلال تنظيم العديد من البرامج التعليمية والمبادرات الصديقة للبيئة بصورة دورية.
كما تلتزم بتعزيز ثقافة الاستدامة والعناية بالصحة واللياقة البدنية من خلال مجموعة واسعة من الفعاليات، التي تشمل ورش عمل إعادة التدوير ومبادرات المشي والأنشطة البدنية، مثل اليوغا والتمارين الرياضية.

حديقة أم الإمارات
يوم الأرض
الإمارات
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