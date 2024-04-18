«الشارقة لرسوم كتب الأطفال» تستحدث فئتين للشباب واليافعين



الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن استحداث فئة جديدة ضمن «جائزة الشارقة لرسوم كتاب الطفل» مخصصة للشباب واليافعين المبدعين في مجال الرسم والتصميم، ووجهت الهيئة دعوة للراغبين في المشاركة من داخل دولة الإمارات لإرسال أعمال فنية تجسد محتوى كتاب من اختيارهم.وتستمر فئة الجائزة الجديدة في استقبال طلبات المشاركة حتى الأول من مايو القادم عبر البريد الإلكتروني: awards@scrf.com، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات الدورة 15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي يقام في الفترة من 1-12 مايو المقبل.

وتسعى فئة اليافعين والشباب من «جائزة الشارقة لرسوم كتب الأطفال» إلى إظهار أهمية رسوم الكتب، وتسليط الضوء على دور هذا الفن في إثراء تجربة القراءة للأطفال وتعميق فهمهم للنصوص، كما تهدف إلى تشجيع الموهوبين الواعدين واليافعين على الدخول في تنافس فني إيجابي يسهم في إبداع رسوم كتب ذات قيمة فنية متميزة، بما يثري المحتوى البصري للكتب ويجعلها أكثر جاذبية، إلى جانب تكريم الموهوبين المتميزين، وتقديم الدعم لهم ليكونوا جزءاً من قطاع صناعة الكتب الموجه للأطفال واليافعين.



جوهر القصصوقالت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل: تؤمن هيئة الشارقة للكتاب بأن الشباب لديهم قدرة فريدة على التقاط جوهر القصص وتجسيدها بصرياً بطريقة تتحدث مباشرة إلى قلوب وعقول أقرانهم؛ فهم يمتلكون رؤية خاصة لأحداث القصة تمكنهم من دخول عوالمها بعمق، وإنشاء رسوم توضيحية تعكس تجاربهم وتصوراتهم الشخصية، وهو ما يضفي طابعاً أصيلاً وجذاباً على الكتب.

وأضافت: تلعب الصورة دوراً حيوياً في كتب الأطفال واليافعين، فهي لا تقتصر على تزيين الصفحات، بل تعمل كوسيلة تعليمية وترفيهية تعزز من تجربة القراءة، وتساهم في تطوير مهارات الفهم والتحليل لدى القراء الصغار، وتُعتبر أداة قوية لنقل المعاني والمفاهيم بطريقة مبسطة وممتعة، ومن خلال تكريم اليافعين الموهوبين، تُظهر الجائزة التزامها بتنمية مهارات المبدعين الرواد الذين سيحملون لواء صناعة النشر في المستقبل.

فئات وشروط

وتتيح الجائزة الجديدة الفرصة للمشاركين لإظهار مهاراتهم في إنشاء وتصميم رسومات الكتب ضمن فئتين عمريتين: الأولى من 12 - 15 سنة، والثانية من 16 - 18 سنة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بحقوق الملكية الفكرية للرسومات المشاركة، كما يُطلب من المشاركين تقديم 3 رسوم توضيحية لكتاب واحد، مع الحرية في استخدام الأدوات والتقنيات اليدوية أو الرقمية، إضافة إلى اشتراط أن تكون الأعمال مقدمة على ورق بحجم A3 كحد أقصى. وتتوِّج هيئة الشارقة للكتاب جهود الشباب المبدعين بتخصيص 3 جوائز رئيسة للفائزين في كل فئة عمرية.