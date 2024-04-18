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مشاركة إماراتية لافتة في «السينمائي الخليجي»

مشاركة إماراتية لافتة في «السينمائي الخليجي»
18 ابريل 2024 23:03

محمد نجيم (الرباط)
سجلت السينما الإماراتية حضوراً لافتاً في المهرجان السينمائي الخليجي الذي تقام دورته الرابعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية من 14 - 18 أبريل 2024. وشاركت دولة الإمارات في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بفيلم «فتى الجبل» للمخرجة زينب شاهين، إلى جانب أفلام: «عماكو» للمخرج أحمد الخضري، «شيابني هني» للمخرج زاد الحسيني، «ماي ورد» للمخرج محمود الشيخ، «حوجن» للمخرد ياسر الياسري، و«هجان» للمخرج أبوبكر شوقي.
وشاركت في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة المخرجة الإماراتية فاطمة المنصوري بفيلمها «عار»، إلى جانب أفلام: «محتواي» إخراج معاذ السالم، «سندرة» إخراج يوسف البقشي، «عروس البحر» إخراج محمد عتيق، «طك الباب» إخراج صالح ناس، «البنجري» إخراج موسى الكندي، و«غيوم» إخراج مزنة المساف، «الخطابة أم سلامة» إخراج مريم العوضي، «عليّان» إخراج خليفة المري، «شهاب» إخراج أمل المفتاح، «كبريت» إخراج سلمى مراد، و«شريط فيديو تبدل» إخراج مها الساعاتي.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة شارك المخرجان الإماراتيان: ناصر الظاهري بفيلم «حجر الرحى»، ومنصور اليبهوني الظاهري بفيلم «سباحة 62»، إلى جانب أفلام: «قصة ملك الصحافة» إخراج حسن سعيد، «تحت سماء واحدة» إخراج مجبتي سعيد، «السنعوسي وداعاً» إخراج علي حسن.

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