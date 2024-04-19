وفاة الفنان المصري صلاح السعدنى عن عمر يناهز 81 عاما

غيّب الموت النجم المصري صلاح السعدني اليوم الجمعة 19 أبريل عن عمر يناهز الـ 81 عاماً. والراحل الذي اشتهر بدور العمدة في مسلسل «ليالي الحلمية»، من مواليد 23 أكتوبر 1943، وكان زميل النجم المصري عادل إمام في كلية الزراعة بالقاهرة في ستينيات القرن الماضي، وعملا معاً في مسرح الكلية.دخل صلاح السعدني عالم الفن عبر مسلسل «الرحيل» عام 1960، قبل أن يبزغ نجمه في فيلم «الأرض» في سبعينيات القرن الماضي، حيث قدم فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي». وفي تسعينيات القرن الماضي، اشتهر بدور العمدة في مسلسل «ليالي الحلمية»، وبدور حسن أرابيسك في مسلسل «أرابيسك». وقدم السعدني، وهو شقيق الكاتب الساخر محمود السعدني، نحو 200 عمل سينمائي ودرامي ومسرحي، وحصل على عشرات الجوائز المصرية والعربية في مجال الدراما والسينما.

