«برِد أبوظبي» يستضيف NBA 2K وسط أجواء فنية عالمية

ينطلق مهرجان برِد أبوظبي، مهرجان الثقافة المعاصرة الأول في المنطقة، في الفترة من 24 - 28 أبريل، ويضم فقرات موسيقية آسرة، بالإضافة إلى فعالية دوري كرة السلة الإلكتروني المليء بالحماس NBA 2K، إلى جانب العلامات التجارية الناشئة، وإصدارات الموضة المبتكرة، والمأكولات الشهية ومتنزه التزلج التفاعلي. ولأول مرة في الإمارات، تصل كوكبة من أبرز العلامات التجارية العالمية للموضة إلى المهرجان، حيث الرقص على إيقاعات كوكبة من الفنانين المحليين الشهيرين بينهم: تريبل إم، موس، جايزوس زين، سعودي جي، كابو، وجندي.

جوائز

ويستضيف المهرجان أفضل اللاعبين في العالم في مباريات مباشرة مخصصة لدوري كرة السلة الإلكتروني NBA 2K التي تتضمن أيضاً الأنشطة المفضلة لعشاق اللعبة مثل تحدي تنطيط الكرة، واختبار القفز العمودي، بالإضافة إلى فرصة تصويب كرة السلة في الحلقات، افتراضياً في ألعاب 2K، وعلى أرض الواقع، مع فرصة الفوز بجوائز حصرية.ويمكن لعشاق المغامرة ترقُّب متنزه التزلج واستعراض المهارات وقضاء وقت حافل بالحماس، حيث ينطلق المتزلجون من مختلف الأعمار، لتستمتع الجماهير بحيلهم المدهشة على منحدرات التزلج.

ويستمتع رواد المهرجان هذا العام بألعاب ممتعة مع مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات لاختبار مهاراتهم وإبداعهم. استمتعوا بتجربة الرياضات العصرية المفعمة بالحيوية والحركة مع بطولة كرة الصالات وكرة قدم الشوارع، حيث يتواجه المشاركون في مباريات شائقة، ومسابقات كرة القدم الاستعراضية، وتحديات التصويب على العارضة، وسواها من أنشطة الشوارع لتحظوا بفرصة للفوز بكؤوس وميداليات وجوائز حماسية رائعة.

وسيحظى عشاق كرة السلة من سن 8 إلى 14 سنة بفرصة المشاركة في ورش التدريب المهاري المجانية والتنافس في مسابقات كل النجوم التي تُتوج في نهاية المطاف باستعراضٍ لمهارات النجوم الصاعدين المختارين من منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في مباراة كل النجوم، مع عودة مباريات كرة السلة 3X 3 وعروض المهارات الحماسية التي تستضيف الأسطورتين العالميتين كريس ستابلز، وجوردان ساذرلاند.

الفن

ويحظى رواد المهرجان أيضاً بفرصة استكشاف الفنون التي تحتفي بالثقافة والهُوية والإبداع في نسخة المهرجان لهذا العام. يستعرض الفنانون الإقليميون أعمالهم، ويدعون الزوار إلى التأمل في السرديات المتنوعة. ومن بين هؤلاء الفنانين المصور المغربي البلجيكي موس المرابط الممثل من قبل لوفت آرت جاليري الذي تُضفي أعماله حس الدعابة ولمسات جمالية على رحلة استكشافه لهُويته المزدوجة، ومصمم الجرافيك الفلسطيني المصري رامي عفيفي الذي يبتكر أعمالاً فنية نابضة بالحياة وزاخرة بإشارات باعثة على الحنين إلى الماضي مُقتبسة من ثقافة البوب، والفنانة الفلسطينية الأميركية دينا سامي التي ترعرعت في الإمارات، والتي تستمد الإلهام من ذكريات الطفولة وتدمجها في أعمالها المتنوعة المجالات بوصفها راوية قصص.



مأكولات

ويتضمن الحدث مشروع ذا جود فيث وذا أوكي واي، وهو تعاون يجمع بين علامة ذا جود فيث لفنان موسيقى الراب فريك المقيم في الإمارات والطاهي رحيم محمد الشهير بلقب الجنرال أوك الذي يقدم مفهوم متجر الوجبات الجاهزة، والذي يقع مقره في نيويورك. لقد أعدَّا لكم قائمة لا تُقاوم من الساندويتشات. ويضم المهرجان مساحة مؤقتة بين البيتزا المحضرة على طريقة نيويورك الأصلية المقدمة مع اللمسات الجمالية المميزة. وتتوفر أجواء احتفالية في حفل شواء مباشر، حيث أصناف المشويات التي لا تُقاوم، والتي تحضِّرها المطاعم المحلية مباشرة.

