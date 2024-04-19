كبار يعودون وشباب يتنافسون في الإخراج

سعيد ياسين (القاهرة)

يتنافس عدد من كبار المخرجين الذين عاد بعضهم إلى الدراما بعد غياب، مع عدد من الشباب الذين يخوضون تجاربهم الأولى، أو يواصلون أعمالهم الناجحة، فيما يدخل إلى الإخراج الدرامي عدد من المخرجين المحسوبين على السينما.



عائدون

يأتي في مقدمة الكبار مجدي أبو عميرة الذي أخرج «عتبات البهجة» ليحيى الفخراني، وعاد من خلاله إلى الدراما بعد غياب منذ أخرج «ليالي الحلمية 6» عام 2016، وهو واحد من كبار مخرجي مسلسلات رمضان على مدار 30 عاماً، ومنها: «المال والبنون»، و«ذئاب الجبل»، و«السيرة الهلالية»، و«التوأم»، و«الضوء الشارد»، و«الرجل الآخر»، و«جحا المصري»، و«أين قلبي»، و«محمود المصري»، و«يتربى في عزو».

وعاد جمال عبدالحميد بعد غياب 11 عاماً منذ «الركين» لمحمود عبدالمغني، حيث أخرج مسلسل «بدون مقابل» لهاني رمزي وداليا البحيري، وكان أخرج عدداً من المسلسلات الرمضانية الناجحة، منها: «أرابيسك» و«زيزينيا» و«حلم الجنوبي»، و«جسر الخطر»، و«ريا وسكينة»، و«الشوارع الخلفية».

كما عاد المخرج حسني صالح بعد غياب 11 عاماً منذ قدم «خلف الله» لنور الشريف، حيث أخرج «قلع الحجر» لمحمد رياض وسوسن بدر.



تجارب أولى

خاض هشام الرشيدي تجربته الإخراجية الأولى في رمضان، من خلال «لانش بوكس» لغادة عادل وأحمد وفيق، وتكرر الأمر نفسه مع إسماعيل فاروق في «حق عرب» لأحمد العوضي، وخالد دياب في «أشغال شقة» لهشام ماجد وأسماء جلال، وأحمد حسن في «صيد العقارب» لغادة عبدالرازق.

وقدم مرقس عادل تجربته الثانية بعد «شغل في العالي» العام الماضي، وذلك من خلال «المعلم» لمصطفى شعبان.

وقدم طارق رفعت تجربته الرمضانية الثالثة «بقينا اتنين» لشريف منير ورانيا يوسف، بعدما قدم من قبل «ضد مجهول» لغادة عبدالرازق، و«بركة» لعمرو سعد.



مخرجو السينما

ومن مخرجي السينما الذين تنافسوا في السباق الرمضاني 2024، هاني خليفة الذي أخرج مسلسل «بدون سابق إنذار» لآسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وأحمد الجندي الذي أخرج «الكبير أوي 8» لأحمد مكي، فيما أخرج عمرو عرفة «مليحة» لدياب وميرفت أمين، وأخرج أحمد سمير فرج «المداح 4» لحمادة هلال، وأخرجت نادين خان «مسار اجباري» لأحمد داش وعصام عمر، وأخرج خالد مرعي «بابا جه» لأكرم حسني، وأخرج أحمد نادر جلال «بيت الرفاعي» لأمير كرارة، وأخرج سامح عبدالعزيز «صدفة» لريهام حجاج.



مستمرون

يواصل عدد من المخرجين الشباب حضورهم الدرامي، ومنهم شيرين عادل التي أخرجت «محارب» لحسن الرداد، بعدما قدمت من قبل «سارة»، و«العميل 1001»، و«سلطان الغرام»، و«بعد الفراق» و«العار» و«الريان» و«هوجان». وواصل رؤوف عبدالعزيز حضوره في «سر إلهي» لروجينا التي قدم معها من قبل «انحراف» و«ستهم»، و«الطاووس» لجمال سليمان، و«قمر هادي» و«فوق السحاب» و«طاقة نور» لهاني سلامة، و«أبو البنات» لمصطفى شعبان، وأحمد خالد موسى «العتاولة» لأحمد السقا وطارق لطفي.

ومن المخرجين المستمرين في تقديم أعمال درامية، محمد سلامة الذي أخرج «إمبراطوريم ميم» لخالد النبوي، وكان قدم تجربته الأولى عام 2018 مع ياسر جلال في «رحيم»، وقدم بعده «ملحمة موسى» لمحمد رمضان، و«راجعين يا هوى» لخالد النبوي، و«الكتيبة 101» لعمرو يوسف وآسر ياسين.

وأخرج إسلام خيري «جودر - ألف ليلة وليلة» لياسر جلال، بعدما قدم «جت سليمة» و«عزمي وأشجان» و«الكابوس»، و«فرق توقيت»، و«سيدنا السيد».