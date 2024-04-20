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افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي

افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
20 ابريل 2024 10:53

يفتتح اليوم السبت معرض بينالي البندقية (فينيسيا) للفنون بشكل رسمي أمام الجمهور.

ومن المتوقع أن يكون هناك زوار من مختلف أنحاء العالم إلى جناحي جيارديني وأرسنال وغيرهما من الأماكن في المدينة التاريخية الواقعة شمال إيطاليا، لحضور الدورة الـ60 للمعرض، والتي تستمر حتى 24 تشرين الثاني المقبل.

وبجانب معرض "دكيومينتا" في مدينة كاسل الألمانية، يعد بينالي البندقية أحد أهم معارض الفن المعاصر في العالم ويجذب فنانين وضيوفا من مختلف أنحاء العالم.

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وقال منظمون إن دورة هذا العام تركز على خبرة الغربة وقضيتي الهجرة والنفي. وتحت عنوان "الأجانب في كل مكان" يلعب الوجود في الغربة والشعور بالغربة دورا مهما. ووجه منظم المعرض أدريانو بيدروسا من البرازيل الدعوة إلى 330 فنانا من العديد من الدول للمشاركة بأعمال مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تشارك أكثر من 80 دولة بأعمال في معرض بينالي باسهاماتها الوطنية. ومن المقرر أن يتم تقديم العديد من الجوائز في بداية هذا المعرض الفني المهم. ومن المتوقع أن تحصل الرسامة والنحاتة الإيطالية-البرازيلية آنا ماريا مايولينو وفنان الجرافيك والمصور التركي نيل يالتر على جائزة الأسد الذهبي تقديرا لأعمالهما الفنية. كما سيتم منح جائزة الأسد الذهبي لأفضل مساهمة وطنية اليوم السبت. 

المصدر: د ب أ
البندقية
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