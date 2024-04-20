«ثلاثة» لنايلة الخاجة في «الدار البيضاء للسينما المستقلة»

محمد نجيم (الرباط)

تعيش الدار البيضاء، من 19 إلى 25 أبريل 2024 على إيقاع المهرجان الدولي للسينما المستقلة في دورته الثالثة، بعرض عدد كبير من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، بينها الأفلام التي تشارك في المسابقة الرسمية من الإمارات التي تشارك بفيلم «ثلاثة» للمخرجة نايلة الخاجة، إضافة إلى أفلام أخرى من السعودية، فرنسا، إيطاليا، جوريا، روسيا، صربيا، قطر، لبنان، كندا، والمغرب.

يحتفي المهرجان بالتجربة السينمائية للمخرجين السينمائيين سعد الشرايبي من المغرب ولويس كاراكس من فرنسا.

المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة يمنح المهرجان الأفلام التي تشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 7 جوائز هي: جائزة "أنفا" الذهبية للفيلم الطويل «الجائزة الكبرى»، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة الإخراج، وجائزة السيناريو، وجائزة التشخيص للذكور والإناث، فضلاً عن جائزة «السينماتوغرافيا» الخاصة بالمهرجان.

يترأس المخرج المغربي نور الدين لخماري لجنة التحكيم المؤلفة من المخرج والمنتج السينمائي الإماراتي عامر سالمين المري، المنتجة السينمائية الأوكرانية أولينا يورشوفا، ويامادا إساو المنتج ومؤلف الموسيقى التصويرية والمنتج السينمائي الياباني، وكمال عبد العزيز، مخرج أفلام وثائقية، ورئيس سابق للمركز القومي للسينما المصرية.

وتشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة أفلام للفوز بجائزتين: جائزة "أنفا" الذهبية للفيلم القصير وجائزة «السينماتوغرافيا» الخاصة بالمهرجان، أمام لجنة تحكيم يترأسها المنتج والمخرج الهنغاري جيورجي بالوس والمخرجة المغربية غيثة القصار والمخرج الفرنسي فيليب إليس.