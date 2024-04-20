الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ثلاثة» لنايلة الخاجة في «الدار البيضاء للسينما المستقلة»

ملصق فيلم "ثلاثة"
20 ابريل 2024 20:40

محمد نجيم (الرباط)
تعيش الدار البيضاء، من 19 إلى 25 أبريل 2024 على إيقاع المهرجان الدولي للسينما المستقلة في دورته الثالثة، بعرض عدد كبير من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، بينها الأفلام التي تشارك في المسابقة الرسمية من الإمارات التي تشارك بفيلم «ثلاثة» للمخرجة نايلة الخاجة، إضافة إلى أفلام أخرى من السعودية، فرنسا، إيطاليا، جوريا، روسيا، صربيا، قطر، لبنان، كندا، والمغرب.
يحتفي المهرجان بالتجربة السينمائية للمخرجين السينمائيين سعد الشرايبي من المغرب ولويس كاراكس من فرنسا.

  • المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة
    المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة

يمنح المهرجان الأفلام التي تشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 7 جوائز هي: جائزة "أنفا" الذهبية للفيلم الطويل «الجائزة الكبرى»، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة الإخراج، وجائزة السيناريو، وجائزة التشخيص للذكور والإناث، فضلاً عن جائزة «السينماتوغرافيا» الخاصة بالمهرجان.
يترأس المخرج المغربي نور الدين لخماري لجنة التحكيم المؤلفة من المخرج والمنتج السينمائي الإماراتي عامر سالمين المري، المنتجة السينمائية الأوكرانية أولينا يورشوفا، ويامادا إساو المنتج ومؤلف الموسيقى التصويرية والمنتج السينمائي الياباني، وكمال عبد العزيز، مخرج أفلام وثائقية، ورئيس سابق للمركز القومي للسينما المصرية.
وتشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة أفلام للفوز بجائزتين: جائزة "أنفا" الذهبية للفيلم القصير وجائزة «السينماتوغرافيا» الخاصة بالمهرجان، أمام لجنة تحكيم يترأسها المنتج والمخرج الهنغاري جيورجي بالوس والمخرجة المغربية غيثة القصار والمخرج الفرنسي فيليب إليس.

مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة
نايلة الخاجة
آخر الأخبار
تمديد الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصةفي الشارقة
علوم الدار
تمديد منظومة الدراسة "عن بعد" في الشارقة
اليوم 14:37
ريباكينا.. «عام السعادة»
الرياضة
ريباكينا.. «عام السعادة»
اليوم 18:27
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
الرياضة
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
اليوم 18:26
ليتشي يهرب من الخطر!
الرياضة
ليتشي يهرب من الخطر!
اليوم 18:08
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©