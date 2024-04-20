«ثلاثة» لنايلة الخاجة في «الدار البيضاء للسينما المستقلة»
ملصق فيلم "ثلاثة"
20 ابريل 2024 20:40
محمد نجيم (الرباط) تعيش الدار البيضاء، من 19 إلى 25 أبريل 2024 على إيقاع المهرجان الدولي للسينما المستقلة في دورته الثالثة، بعرض عدد كبير من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، بينها الأفلام التي تشارك في المسابقة الرسمية من الإمارات التي تشارك بفيلم «ثلاثة» للمخرجة نايلة الخاجة، إضافة إلى أفلام أخرى من السعودية، فرنسا، إيطاليا، جوريا، روسيا، صربيا، قطر، لبنان، كندا، والمغرب. يحتفي المهرجان بالتجربة السينمائية للمخرجين السينمائيين سعد الشرايبي من المغرب ولويس كاراكس من فرنسا.