كم عدد حواس الإنسان؟

أبوظبي (الاتحاد)

يظن البشر أن الإنسان يمتلك 5 حواس فحسب، هي: البصر واللمس والذوق والشم والسمع، حتى كشف علم الأعصاب القدرات الخفية التي يمتلكها عقلنا.

وأوضحت عالمة الأعصاب الأميركية الدكتورة ليزا فيلدمان أن مستقبلات الحواس، مثل شبكية العين وقوقعة الأذن، تنتج الحواس الـ 5 المعروفة التي يُطلق عليها الحواس الخارجية، لأنها تحمل لنا معلومات عن العالم الخارجي، إلا أن هناك مستقبلات هي المسؤولة عن الأحداث داخل أجسامنا، مثل نبض القلب وتمدد الرئتين وحركة المعدة والحركات الأخرى التي لا نشعر بها، وتُسمى الحواس الداخلية.

وبعض المستقبلات تُستخدم لأكثر من حاسة، إذ تستعمل شبكية العين كبوابة لموجات الضوء التي تحتاجها للرؤية، وبعض خلايا الشبكية أيضاً تعلِّم العقل بما إذا كان الوقت ليلاً أم نهاراً، وهذا هو الأساس لإيقاع الساعة البيولوجية التي تؤثر على دورة النوم وعملية التمثيل الغذائي. وذكر موقع Science Focus البريطاني أن فيلدمان وجدت أن الدماغ يبني بعض الحواس التي ليس لدينا مستقبلات لها، مثل النكهات، وهي التي صنعها المخ من معلومات يأخذها من حاسة الشم وحاسة التذوق واللمس ودرجة حرارة الطعام، كما يستطيع التنبؤ بما قد تراه قبل أن تراه، بناء على التجارب السابقة وحالة الجسم والبيانات الواردة من شبكية العين، والتي تخبره عن العالم الخارجي.