العاصمة تستضيف «أساطير» الكوميديا

أبوظبي (الاتحاد)

«أسبوع حافل بالضحك والترفيه»، تجمع خلاله دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أساطير الكوميديا والشخصيات الفنية لرسم البسمة على شفاه الجمهور في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، خلال الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للكوميديا»، من 18 إلى 26 مايو المقبل.

ويقدم الحدث المقام بالتعاون مع ميرال ولايف نيشن الشرق الأوسط، وبلو بلود، وثيوري إيليفن إنترتينمت، وجي إم إي إيفينتس، لعشاق الكوميديا عالماً من الترفيه والضحك المتواصل، مثل نجم الكوميديا الأميركي ديف تشابيل، وعزيز أنصاري، وتوم سيغورا، وجو كوي، إلى جانب مجموعة من كبار النجوم بمن فيهم تومي تيرنان، وكيفن بريدجز، وأندرو سانتينو، وبوبي لي، وأندرو شولز، وباسم يوسف، وماز جبراني، ونجم الكوميديا الأميركي وفنان هوليوود المميز كريس تاكر الذي يعود بعد غياب دام لمدة 10 سنوات.