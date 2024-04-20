مساعد «ميتا» المعدل أسرع وأكثر ذكاءً

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

كشفت شركة «ميتا»، عن نسخة محسّنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعي، مبنيّة على إصدارات جديدة من برنامج «للاما» اللغوي مفتوح المصدر. وأشارت الشركة في منشور إلى أنّ «ميتا ايه آي» بات أكثر ذكاءً وأسرع بسبب التقدم الذي شهده برنامج «للاما 3» المُتاح للعامة.

وقال المشارك في تأسيس «ميتا» ورئيسها التنفيذي مارك زاكربرغ، في مقطع فيديو عبر انستغرام: «نعتقد أن ميتا ايه آي بات في المرحلة الراهنة المساعد المستند إلى الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والقابل للاستخدام بحرية». وقالت ميتا: «متحمسون بشأن الإمكانات التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للأشخاص الذين يستخدمون منتجاتنا وللنظام الأشمل»، مضيفةً «نريد التأكّد من أننا نطوّر هذه التكنولوجيا ونصدرها بطريقة تتنبأ فيها بالمخاطر وتعمل على خفضها».