الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مساعد «ميتا» المعدل أسرع وأكثر ذكاءً

مساعد «ميتا» المعدل أسرع وأكثر ذكاءً
21 ابريل 2024 01:44

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
مؤشرات الأسهم الأميركية تسجل أطول سلسلة خسائر في عام ونصف العام
مايكروسوفت تعمل على أداة ذكاء اصطناعي طال انتظارها

كشفت شركة «ميتا»، عن نسخة محسّنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعي، مبنيّة على إصدارات جديدة من برنامج «للاما» اللغوي مفتوح المصدر. وأشارت الشركة في منشور إلى أنّ «ميتا ايه آي» بات أكثر ذكاءً وأسرع بسبب التقدم الذي شهده برنامج «للاما 3» المُتاح للعامة.
وقال المشارك في تأسيس «ميتا» ورئيسها التنفيذي مارك زاكربرغ، في مقطع فيديو عبر انستغرام: «نعتقد أن ميتا ايه آي بات في المرحلة الراهنة المساعد المستند إلى الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والقابل للاستخدام بحرية». وقالت ميتا: «متحمسون بشأن الإمكانات التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي للأشخاص الذين يستخدمون منتجاتنا وللنظام الأشمل»، مضيفةً «نريد التأكّد من أننا نطوّر هذه التكنولوجيا ونصدرها بطريقة تتنبأ فيها بالمخاطر وتعمل على خفضها».

ميتا
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
تمديد الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصةفي الشارقة
علوم الدار
تمديد منظومة الدراسة "عن بعد" في الشارقة
اليوم 14:37
ريباكينا.. «عام السعادة»
الرياضة
ريباكينا.. «عام السعادة»
اليوم 18:27
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
الرياضة
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
اليوم 18:26
ليتشي يهرب من الخطر!
الرياضة
ليتشي يهرب من الخطر!
اليوم 18:08
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©