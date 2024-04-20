الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الإبداع الإماراتي  يتألق في «البندقية»

الإبداع الإماراتي  يتألق في «البندقية»
21 ابريل 2024 01:45

البندقية (وام)

أخبار ذات صلة
بورتيوس بطل «تحدي أبوظبي» العالمي للجولف
الإمارات وعُمان.. علاقات أخوية وشراكة استراتيجية راسخة

يظهر الجناح الوطني للإمارات بالمعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية امتداد جذور الفن الإماراتي لعُمق التاريخ العربي، وذلك عبر ممارسات الفنان الإماراتي عبد الله السعدي الفنية ضمن رحلاته في الطبيعة، حيث يقدم المعرض ثمانية أعمال فنية أنتجها خلال رحلاته في البرية، هي ست رحلات قام بها في الماضي: رحلة الطوبى، ورحلة الخرير والحرير، ورحلة النعال، ورحلة على خطى قمرقند، ورحلة على خطى قمرقند بالسيارة، ورحلة الصوفي، بالإضافة إلى عملين جديدين تم إنتاجهما خصيصاً للمعرض وهما: رحلة الجرامافون في الحورة، ورحلة الجرامافون على دراجة. وفتح الجناح أبوابه أمس الأول للزوار، للتعرّف على عوالم عبد الله السعدي الفنية في معرض آسر يتجلى كقصة تحتوي على العديد من الفصول بعنوان «عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة، أماكن للنسيان» برعاية القيّم الفني طارق أبو الفتوح. ويشهد المعرض مشاركة دولية واسعة تضم 87 مشاركة وطنية من دول العالم، وتستمر فعالياته حتى 24 نوفمبر 2024.

بينالي البندقية
الإمارات
المعرض الدولي للفنون
آخر الأخبار
تمديد الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصةفي الشارقة
علوم الدار
تمديد منظومة الدراسة "عن بعد" في الشارقة
اليوم 14:37
ريباكينا.. «عام السعادة»
الرياضة
ريباكينا.. «عام السعادة»
اليوم 18:27
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
الرياضة
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
اليوم 18:26
ليتشي يهرب من الخطر!
الرياضة
ليتشي يهرب من الخطر!
اليوم 18:08
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©