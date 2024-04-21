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«سباحة 62».. أفضل فيلم وثائقي في «الخليج السينمائي»

عبد الله آل عياف الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، يسلم اليبهوني جائزة أفضل فيلم وثائقي عن «سباحة 62»
21 ابريل 2024 13:25

تامر عبد الحميد (أبوظبي) حاز المخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري جائزة أفضل فيلم وثائقي، عن «سباحة 62»، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الخليج السينمائي بالرياض.

وأتى فوز الفيلم لكونه يروي قصصاً إنسانية ملهمة، ويجسد الإرادة والتحدي في أبهى الصور. وقد شارك «سباحة 62» في «مهرجان الخليج السينمائي» ضمن أفلام وثائقية عديدة، إلا أنه استطاع الفوز، لما تضمنه من طريقة إخراج محترفة، استخدم فيها الظاهري أحدث أنواع الكاميرات، لتجسيد قصة حملت معاني إنسانية مختلفة.

تتبّع الفيلم قصة البطل الإماراتي ولاعب الجو جيتسو منصور الظاهري وفريقه في رحلة لا تصدَّق، فعلى الرغم من مخاوفه السابقة من السباحة، إلا أنه تمكن من قطع مسافة 62 كيلومتراً حول جزيرة أبوظبي في مدة 34 ساعة متواصلة، حيث تغلّب على مخاوفه ليترك أثراً دائماً على حركة التغيير البيئي العالمية.

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وأعرب اليبهوني عن سعادته بالجوائز الدولية التي يحصدها فيلمه «سباحة 62»، وكان آخرها جائزة أفضل فيلم وثائقي في «الخليج السينمائي»، مشدداً على أهمية رواية القصص الإنسانية التي تلهم الأفراد عالمياً، موضحاً أنه يركز حالياً على مشاركته في المزيد من المهرجانات الدولية، مخططاً لمشاريع جديدة تستكشف القصص الإنسانية بطرق مبتكرة.

ولفت اليبهوني إلى أنه يهدف من خلال أفلامه إلى بناء جسور التفاهم والتقارب بين الثقافات عبر السينما، معرباً عن أمله في أن يكون «سباحة 62» مصدر إلهام لصناع الأفلام الخليجيين، لتعزيز الاهتمام بالسينما الخليجية وإظهار التنوع الثقافي في المنطقة.
     

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