مسرحيات عربية وعالمية في «الشارقة القرائي للطفل 2024»

الشارقة (الاتحاد) كشف مهرجان الشارقة القرائي للطفل عن استضافة 3 مسرحيات شائقة بلغات متنوعة، خلال فعاليات دورته الـ15، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب من 1 - 12 مايو في مركز إكسبو الشارقة، وتضم أكثر من 1400 فعالية ونشاط مستوحى من شعار دورة العام الجاري «كن بطل قصتك»، لاصطحاب الأطفال واليافعين إلى عوالم الإبداع والسرد القصص البصري.

وتم اختيار العروض المسرحية الـ 3 لتحفيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الجمهور والزوار من الناشئة والشباب، والتي تناسب مختلف فئاتهم العمرية وثقافاتهم ولغاتهم. «اختيارك» وتستضيف قاعة الاحتفالات (5) يومي 10 و11 مايو، من الساعة 7:30 - 9:00 مساءً، ويوم 12 مايو من الساعة 6:00 - 7:30 مساءً، مسرحية «اختيارك» التفاعلية، التي تشرك الجمهور في عرضها، إذ تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الطلاب في مدرسة للفنون ممن يسعون إلى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وسيشارك الجمهور في تشكيل أحداث المسرحية، بما يعزز روح الإبداع والتعاون بينهم. مسرحة «اختيارك» من تأليف فاطمة العامر وإخراج محمد الأنصاري، بمشاركة الفنانين: هنادي الكندري، وشوق الهادي، ومحمد الحداد، وفهد باسم، وطلال باسم، وشملان العميري، وسعود الزرعوني، وشيخة العسلاوي، وملك أبو زيد، وأحلام التميمي.

وتتوفر تذاكر المسرحية ضمن 3 فئات، ذهبية وفضية وبرونزية. «لو كنا صغاراً» ينطلق الجمهور في رحلة عجائبية مع مسرحية «لو كنا صغاراً» التفاعلية للفنان والكاتب المسرحي الباكستاني وسيم بادمي، يوم الأحد 5 مايو، من الساعة 5:00 - 6:30 مساءً في قاعة الاحتفالات (5)، مع الممثل بلال مقصود وفنان الدمى أحسن خان، ويتم خلالها سرد القصص بأسلوب فكاهي شعري ومسرحي فريد، يدعو فيه بادمي الشباب والكبار لإعادة اكتشاف جماليات وبراءة الطفولة.

«معين أختر»

تكرم مسرحية «معين أختر»، التي كتبها وأخرجها الفنان أنور مقصود الإرث الثقافي لمعين أختر، وتدعو الحضور للاحتفاء بحياة وإسهامات هذه الشخصية المؤثرة، حيث يلعب أنور مقصود شخصياً دور معين أختر، بمشاركة الفنان ياسر حسين، ويرافق العرض المسرحي فيلم وثائقي يستعرض رحلته الاستثنائية، في قاعة الاحتفالات (5)، يوم الأحد 5 مايو من الساعة 7:30 - 9:00 مساءً.

ويشكل «الشارقة القرائي للطفل»، أكبر فعالية ثقافية مخصصة لإثراء مخيلة القراء الصغار على صعيد المنطقة، ويواصل في دورته الـ15 إلهام الناشئة واليافعين وتثقيفهم من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية.

