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الذكاء الاصطناعي يتنبأ بـ«استقالة الموظفين»

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بـ«استقالة الموظفين»
22 ابريل 2024 01:43

طوكيو (أ ف ب) 

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بات بإمكان أصحاب العمل القلقين من المدة التي سيبقى خلالها الموظف في منصبه قبل أن يستقيل الاعتماد قريباً على أداة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد الموظفين الذين يُحتمل أنّهم سيغادرون الشركة. وابتكر باحثون يابانيون الأداة لمساعدة الشركات على تقديم دعم معيّن لموظفيها، من أجل إثنائهم عن الاستقالة. والأداة التي أنشأها أستاذ في جامعة «طوكيو سيتي يونيفرسيتي» بالتعاون مع شركة محلية ناشئة، تحلل بيانات الموظفين، بدءاً من معدّل حضورهم إلى العمل وصولاً إلى معلومات شخصية عنهم كعمرهم وجنسهم، وقادرة على تحليل بيانات تابعة لموظفين سابقين تركوا الشركة.

الذكاء الاصطناعي
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