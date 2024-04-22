قلق بسبب نحافة أنيا تايلور

ترجمة: عزة يوسف

أعرب معجبو الممثلة الأميركية ذات الأصول الأرجنتينية أنيا تايلور (28 عاماً) عن قلقهم تجاه حالتها الصحية، بعدما انتشرت معلومات حول إجرائها جراحة تجميلية بهدف إنقاص وزنها. وقارن معجبو تايلور صورها الحالية بصورها في الماضي وقالوا إنها ربما خضعت لعملية إزالة الدهون من الخدين، وهي الجراحة الشائعة بين المشاهير في الآونة الأخيرة، وتهدف إلى إزالة الدهون من أسفل الخد، مما يمنح الوجه شكلاً أصغر وأنحف ويحدد شكل خط الفك.





وقال آخرون إن التغير في وجه تايلور، هو نتيجة فقدانها للوزن بشكل عام، وقد يكون ممكناً أيضاً بسبب اتجاه الشهيرات إلى اتباع معايير الجمال غير الصحية.

ونقل موقع The Things الأميركي، تحذيرات خبراء الصحة من تلك الإجراءات، والتي قد تكون ذات تأثير خطير على المراهقات اللواتي يتأثرن بما تفعله النساء الشهيرات، ويسعين إلى تقليدهن بطرق غير صحية وغير آمنة.