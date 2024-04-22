«الشارقة للرسوم المتحركة» يحتفي بإرث ومستقبل «الأنيميشن»

الشارقة (الاتحاد)

تحتفي فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة بإرث ومستقبل فن صناعة الأنيميشن، ويفتح المؤتمر الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» من 1 - 5 مايو، في «مركز إكسبو الشارقة»، الباب أمام الفنانين والمبدعين من رسامين ومنتجين وصنّاع أفلام ومصممي شخصيات كرتونية لتوسيع آفاق أعمالهم والمساهمة تعزيز الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية والمنطقة.

ويجمع المؤتمر العالمي، الذي بات منصة رائدة لعشاق فن الرسوم المتحركة، ورواد هذه الصناعة، نخبة من كبار الفنانين، والمتخصصين العاملين في استديوهات كبرى شركات إنتاج أفلام الرسوم المتحركة وصناعة المحتوى الإبداعية والترفيهي في العالم، كما ينظم عروض أفلام خاصة، ومعارض فنية وحفلات موسيقية، تجسد جماليات فن «الأنيميشن» وتاريخه ومستقبله.

ويقدم الفنان العالمي جونيتشي هاياما، المعروف بأعمال مثل «فيرست أوف ذا نورث ستار»، و«وان بيس»، دورة تدريبية توفر رؤى ثمينة على فن «الأنيمي»، حيث تلهم خبرته الطويلة وأسلوبه الفريد هواة ومحترفي هذا النوع من الفنون.

ويتضمن المؤتمر ضمن فعالياته معرضاً لأكاديمية «آردمان أنيميشن» الرائدة والمتميزة بأسلوبها الفريد في فن إيقاف الحركة stop-motion وشخصياتها المحبوبة، حيث يتيح هذا المعرض للزوار فرصة التعرف على التقنيات المبتكرة والسرد القصصي الإبداعي الذي تنتهجه، بما يشكل قيمة مضافة على فعاليات المؤتمر المتنوعة.

واحتفاء بالذكرى السنوية الـ 30 لفيلم «الأسد الملك» The Lion King من إنتاج شركة «ديزني»، يقدم المؤتمر عرضاً خاصاً لهذا الفيلم الذي يُعتبر واحداً من أبرز كلاسيكيات أفلام الرسوم المتحركة، بحضور الفنان أندريس ديجا، أحد عمالقة «ديزني» الذي لعب دوراً رئيساً في نجاح الفيلم، حيث يشارك أندريس أفكاره الملهمة وتجربته الغنية مع الجمهور، ويسلط هذا الاحتفاء الضوء على التزام مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، بتقديم الرؤى التي تجمع التعليم والترفيه، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف إرث هذا الفن.

وتقدم أوركسترا «فلورنسا بوب»، بقيادة المايسترو كارلو تشياروتي، حفلاً موسيقياً يضيف بعداً جديداً إلى الاحتفاء بفن الرسوم المتحركة، حيث يشكّل حضور الأوركسترا إضافة قيّمة إلى المزيج المتكامل من الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المؤتمر، بما يضمن تجربة لا تنسى لجميع الزوار والحضور.

وقالت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة: يوفر المؤتمر منصة تجمع عشاق ومحترفي هذا الفن وتتيح لهم تبادل الأفكار وتعزيز التواصل البنّاء من خلال البرامج التفاعلية المتنوعة التي يقدمها، ويجسد المؤتمر في دورته الثانية روح الإبداع والتعاون، ويشكل احتفاءً فريداً بعالم الرسوم المتحركة.

وقال بيترو بينيتي، المدير الفني لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة: من خلال الباقة المتنوعة من برامجه التفاعلية، لا يكتفي مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة بتكريم الإرث الغني لفن «الأنيميشن» فحسب، وإنما يسهم في نموه وتشكيل مستقبله في منطقة الشرق الأوسط، ليخط سطور فصل جديد من الابتكار والتعاون الثقافي في قطاع الصناعات الإبداعية.