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الترفيه

سفير شؤون جزيرة ياس الجديد يهبط بالباراشوت

سفير شؤون جزيرة ياس الجديد يهبط بالباراشوت
22 ابريل 2024 20:26

أبوظبي (الاتحاد) 
أطلقت جزيرة ياس أبوظبي إعلاناً ترويجياً فريداً للشخصية العالمية الجديدة التي ستشغل منصب سفير شؤون الجزيرة بعد النجمين كيفن هارت وجيسون موموا، حيث يصور الإعلان وصول هذه الشخصية بالباراشوت على الجزيرة بأسلوب استثنائي أشبه ما يكون بمشاهد أفلام هوليوود.
وتنفرد جزيرة ياس - أبوظبي بابتكار مشاهد وصول السفراء الجدد، خصوصاً إذا ما تذكرنا مشهد وصول السفير السابق كيفن هارت وهو يجول في أرجاء الجزيرة بسيارة فيراري بيضاء، فيما وصل نجم هوليوود جيسون موموا على لوح تجديف إلى شواطئ الجزيرة في مشهد لافت حاملاً معه أمتعته.
ويتساءل الجمهور عن هذه الشخصية التي تمتلك الشجاعة الكافية لتولي منصب سفير شؤون الجزيرة، وقيادة هذه الوجهة الترفيهية الفريدة إلى مستويات أعلى من المغامرة والتشويق. والجميع يترقب بشوق وحماس إعلان جزيرة ياس - أبوظبي المرتقب لمعرفة هوية السفير الجديد الذي سيسهم في الارتقاء بالتجارب الترفيهية إلى مستويات غير مسبوقة.

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