معتصم النهار.. «صانع أحذية عالمية»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك معتصم النهار في بطولة مسلسل «لعبة الحب»، النسخة المعربة من العمل التركي «حب للإيجار»، ويؤدي شخصية شاب ينتمي إلى عائلة ثرية، يهوى صناعة الأحذية منذ الصغر، وانتشر اسمه في صناعة الأحذية عالمياً.

وتدور الأحداث في إطار درامي يجمع بين الرومانسية والكوميديا، إخراج فيدات أويار، بطولة أيمن رضا وشكران مرتجي. وقال: إن الاقتباس من الأعمال الدرامية أو السينمائية أمر طبيعي ومتّبع في العالم، ونجاحها مرتبط بذوق المشاهد ومدى تقبله لفكرتها والحبكة الدرامية.

وعلى كاتب العمل أن يحتفظ بالخط الرئيس، وإضفاء روح درامية جديدة من حيث الأفكار والشخصيات لتناسب البيئة المجتمعية، واعتبر أن نقل العمل الفني كما هو، يشكل إفلاساً فنياً. ويرى معتصم أن النقد الفني أمر مهم، والانتقادات تناولت المقارنة بين النسختين العربية والتركية، وذكر أنه يحترم مختلف الآراء.

وحول خوضه تجربة الغناء للمرة الأولى، أوضح أنه ليس مغنياً، ولكن إذا تطلب الأمر فلا مانع، طالما أن الأغنية من نسيح العمل. وقال: كانت تجربة ثرية أن أغني موسيقى «الراب»، وقد لاقت استحاناً وأصبحت الأغنية الدعائية للمسلسل.