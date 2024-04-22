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منة شلبي تعاني في «الهوى سلطان»

منة شلبي
23 ابريل 2024 02:23

محمد قناوي (القاهرة) 

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تخوض منة شلبي بطولة فيلم «الهوى سلطان»، وتجسد خلاله دور موظفة تعاني عقدة من الرجال بسبب زواج والدها بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، وتدور بينهما الأحداث بين جذب وشد، في إطار الرومانسية الكوميدية حول العلاقات العاطفية.
وذكرت منة أن الفيلم يعيدها إلى السينما بعد غياب 3 أعوام، ويشارك في بطولته أحمد عز وأحمد داود، تأليف وإخراج هبة يسري، وأضافت أنها انتهت من تصوير فيلم آخر بعنوان «فرقة الموت»، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، وتجسد فيه شخصية فتاة جامعية تسخر جهودها لمقاومة الاحتلال البريطاني، في أربعينيات القرن الماضي. والقصة مقتبسة من وقائع حقيقية في الصعيد، حول ضابط شرطة يتم تكليفه بتكوين فرقة للقضاء على أحد الخارجين عن القانون. وأشارت منة إلى أنها تعاقدت على بطولة مسلسلين، الأول «كما قال الكتاب»، من 8 حلقات، تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري. والعمل الثاني بعنوان «سفنجة وزفلطة»، من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار شعبي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، وتجسد فيه شخصية فتاة تتعرض لحادث يتسبب لها بفقدان الذاكرة، إخراج كاملة أبو ذكري، في رابع تعاون بينهما.
وعن غيابها عن دراما رمضان 2024، قالت إن السبب هو اتجاهها إلى الأعمال السينمائية ورغبتها في تكوين رصيد سينمائي، إذ تعتبر نفسها ضيفة على التلفزيون. وكان آخر ظهور تلفزيوني لمنة، مشاركتها في السباق الرمضاني قبل الماضي بمسلسل «تغيير جو».

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