«ناها».. منصة رقمية تعزِّز ثقافة الاستدامة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بهدف الاستفادة من المنصات الرقمية لتعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات الخضراء في إمارة أبوظبي وخارجها، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي منصة «ناها» باللغة العربية بهدف تعزيز التوعية البيئية القائمة على المعلومات والمعرفة العلمية.

تستهدف الشباب

وتقدِّم «ناها» مجموعة من الأدوات والموارد، تشمل الكثير من البرامج والفعاليات المخصَّصة لتمكين الأفراد من تبنّي أنماط الحياة الصديقة للبيئة، بزيادة الوعي والمشاركة في الفعاليات المجتمعية. وتضم المنصة الإلكترونية أكثر من 8 برامج ومبادرات بيئية، مثل مبادرتَي المدارس والجامعات المستدامة وبرنامج «ساهم»، وسواها من المبادرات التي تستهدف الشباب وطلاب المدارس وأفراد المجتمع، كما تتضمن أخباراً وفعاليات متعلقة بالبيئة في إمارة أبوظبي، وتُعتبر مصدراً غنياً للمعلومات والموارد حول البيئة والاستدامة، وتدعو أفراد المجتمع للمشاركة في جهود حماية البيئة لبناء مستقبل مستدام للأجيال.

الموائل الطبيعية

قالت رشا علي المدفعي، مدير إدارة التوعية البيئة بالإنابة في إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية لدى هيئة البيئة - أبوظبي: إن «ناها»، التي تعني باللغة العربية الموائل الطبيعية، منصة إلكترونية تم إطلاقها العام الماضي من قبل الهيئة. وهي بمثابة نقطة اتصال واحدة لمبادرات التوعية البيئية الرئيسة التي تنفذها الهيئة، وتقوم على المعلومات والمعرفة العلمية، مما يشجع أفراد المجتمع والشباب على المشاركة والانخراط في البرامج والأنشطة المختلفة التي تشكل جزءاً من المنصة، مما يحفز الشباب المهتمين بالبيئة إلى اتباع أفضل الممارسات المستدامة ودعم جهود الدولة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد البيئية والحد من آثار التغيير المناخي.

طريق سهل

وذكرت المدفعي أن أفراد المجتمع حريصون على الحفاظ على البيئة، ولكنهم لا يعرفون أفضل الطرق للقيام بذلك، لهذا توفر المنصة مساحة يسهل الوصول إليها مع ضرورة فهم أهمية حاجتنا إلى التصرف، وكيف يمكننا القيام بذلك لدفع عملية صنع القرار، من خلال ربط المستخدمين بمن يمكنهم المساعدة في تحقيق الأهداف البيئية. وأضافت أن المنصة تعمل على تعزيز الجهود لتحويل الوعود بشأن المناخ إلى عمل هادف في الدولة، من خلال ترسيخ الاستدامة ورفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الخضراء في أنحاء إمارة أبوظبي وخارجها.. وتجسد هذه المنصة التزام هيئة البيئة - أبوظبي الثابت بحماية البيئة، وبزيادة الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية الاستدامة وضرورة تحقيقها من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة يمكن تنفيذها في حياتنا اليومية، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال مع تحويل التعهدات التي قطعتها الدولة في مجال تغير المناخ إلى مبادرات فاعلة على أرض الواقع، وإشراك المجتمع في جهود الحد من انبعاثات الكربون وحماية البيئة.

مزايا

عن مزايا المنصة أكدت المدفعي أنها توفر العديد من الخدمات التي يمكن للجمهور الاستفادة منها، وتشمل تغير المناخ، والتلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واستهلاك الموارد الطبيعية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. كما تضم برامج تعليمية ومجتمعية تناسب مختلف الفئات العمرية، وتتيح للجمهور المشاركة في الأنشطة البيئية التي تنظمها الهيئة، مثل حملات تنظيف الشواطئ، وورش العمل، والندوات، والحملات توعوية مع إمكانية التعرف على مبادرات الهيئة والشركاء الآخرين في مجال حماية البيئة، والانضمام إليها للمساهمة في جهود حماية البيئة. كما تقدم منصة «ناها» مجموعة من الأدوات والموارد، التي تتضمن «ناها الخاصة بي» وصفحة الأخبار وأجندة البرامج والفعاليات المخصصة لتمكين الأفراد من تبني أنماط الحياة الصديقة للبيئة.

المبادرات

ولفتت المدفعي إلى أن المنصة الإلكترونية «ناها» تضم 8 برامج مبادرات بيئية بينها: «مبادرة المدارس المستدامة»، وتعزز مشاركة الطلاب في حماية البيئة، «مبادرة الجامعات المستدامة» وتشجع الجامعات على تبني ممارسات الاستدامة، برنامج «ساهم» ويعزز مشاركة المجتمع في حماية البيئة، «المجلس الأخضر للشباب» وتتراوح أعمارهم بين 18 - 35 عاماً للمشاركة في جهود حماية البيئة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة التغيير، «تطبيق بادر» صُمم لتحفيز الإجراءات البيئية داخل المجتمع، «الماراثون البيئي» تطبيق إلكتروني يعزز المهارات اللغوية والبيئية والتوعية حول النباتات والحيوانات المحلية والقضايا البيئية المحلية ويضم نحو 1.8 مليون طالب من الإمارات، وهو متوفر بطريقة برايل، ويستهدف الطلبة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس.