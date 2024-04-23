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الترفيه

"مهرجان دبي للمأكولات" يقدم تجارب متنوعة لفنون الطهي

"مهرجان دبي للمأكولات" يقدم تجارب متنوعة لفنون الطهي
23 ابريل 2024 19:01

تقدم الدورة الـ 11 من مهرجان دبي للمأكولات 2024 الذي انطلق يوم الجمعة الماضي لسكان دبي وزوارها رحلة مليئة بالتجارب والفعاليات المتنوعة التي تعكس تنوع عالم المأكولات وفنون الطهي في دبي.

ويسلط المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستمر حتى يوم الأحد 12 مايو المقبل الضوء على عالم الطهي والنكهات والتجارب الفريدة من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات وغيرها.

وتتضمن فعاليات المهرجان تجارب رائعة مناسبة لكل الأعمار والأذواق والميزانيات بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة إلى المفاهيم المحلية وصولاً للمطاعم العالمية الفاخرة مع العديد من الوجهات المناسبة للعائلات.

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ويمكن خلال الأسبوع الحالي الاستمتاع بعدد من فعاليات المهرجان المميزة ومن ضمنها "طبق بـ 10 دراهم" حيث انطلقت الدورة الجديدة من هذه الفعالية المميزة بالتعاون مع عدد كبير من المطاعم في جميع أنحاء المدينة ويمكن للجميع من خلالها تذوق أشهى الأطباق المميزة مقابل 10 دراهم فقط.

ويعكس المهرجان عالم المأكولات الغني والمتنوع في إمارة دبي والذي يشمل المطاعم العالمية والمحلية وحتى عربات الطعام في الشوارع.

وتتواصل الفعاليات المميزة خلال المهرجان ومنها "رحلة في عالم المذاقات" و"كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e" و"أسبوع دبي للمطاعم" .

المصدر: وام
مهرجان دبي للمأكولات
دبي
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