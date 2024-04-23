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4 سلوكيات تضر بالعلاقة الزوجية

4 سلوكيات تضر بالعلاقة الزوجية
24 ابريل 2024 01:42

القاهرة (الاتحاد)

يشعر الرجل في بعض الأحيان بأنه يؤدي ما عليه تجاه زوجته وعائلته، في الوقت الذي تشعر فيه زوجته بالهجران، وهنا نذكر بعض التصرفات التي قد تفعلها وتدفع  زوجتك للشعور بالضرر والإهمال، وفقاً لموقع «All Prodad» الأميركي، ومنها:

عدم الاهتمام
عندما تتحدث إليك زوجتك عن أمر يؤرقها أو عن أحد مخاوفها لا تسمعها فقط وتومئ برأسك دون أن تعيرها انتباهاً حقيقياً، فهي تحتاج إلى أن تتحدث ولا تطلب منك حلاً لمشكلتها، تريد من يسمعها من قلبه وليس بأذنه.

المسؤولية 
يتهرب بعض الأزواج من مساعدة زوجاتهم سواء في أعمال المنزل أو أمور الأبناء أو الأمور المالية، وليس من المهم أن يتقاسما كل شيء بالنصف، ولكن الأهم أن تشعر بأنها ليست وحيدة وأنك موجود بجانبها.

احتياجاتها
كثيراً ما ينشغل الرجل بقرارات المنزل وينظر إلى احتياجات زوجته على أنها أشياء جانبية وغير مهمة، ما يوسع الفجوة العاطفية بينهما.

الإهمال
قضاء الأوقات مع الأصدقاء أو الأبناء أو في الأنشطة الشخصية، وإهمال قضاء وقت في التواصل والتحدث مع زوجتك يرسل لها رسائل خفية بأنها لا تستحق وقتك، أو أنك لا تستمتع بالجلوس معها، فالزواج مشاركة عاطفية ووجدانية أكثر من مجرد القرب الجسدي.

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