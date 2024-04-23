«دبي للمأكولات».. مائدة بمذاقات العالم

دبي (الاتحاد)

انطلق مهرجان دبي للمأكولات مؤخراً، ليستمر حتى 12 مايو المقبل، وتبدأ معه رحلة مليئة بالتجارب والفعاليات الرائعة لتمكّن عشّاق الطعام من الاستمتاع بأجواء فريدة تعكس تنوع عالم المأكولات وفنون الطهي في دبي.

يمكن خلال هذا الأسبوع، الاستمتاع بفعالية «طبق بـ 10 دراهم»، حيث انطلقت الدورة الجديدة من الفعالية المميزة بالتعاون مع عدد كبير من المطاعم، حيث يمكن للجميع تذوق أشهى الأطباق المميزة مقابل 10 دراهم فقط، وتعكس هذه الفعالية عالم المأكولات الغني والمتنوع في دبي، والذي يشمل المطاعم العالمية والمحلية، وأيضاً عربات الطعام في الشوارع.

وقدّمت فعالية «رحلة في عالم المذاقات» في أسبوعها الأول سلسلة من الأنشطة الحصرية، لتناول الطعام الفاخر مع طهاة مشهورين في مطاعم مرموقة خلال الأيام القليلة الأولى من مهرجان دبي للمأكولات، وتضمنت أنشطة «العشاء التعاوني»، و«طاولة الشيف»، مع الاستمتاع بمجموعة من الأطباق الفرنسية والإيطالية واليونانية، وغيرها. كما تعود فعالية «كانتين الشاطئ»، الوجهة المفضلة لتناول الطعام على شاطئ البحر في دبي، ضمن الدورة الحادية عشرة من مهرجان دبي للمأكولات، وتتميز الفعالية بالأجواء الاحتفالية المرحة وتجارب الطعام والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة على شاطئ جميرا الخلاب، ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتجربة نادي الشاطئ، ورش العمل، الحفلات الغنائية، التمارين الرياضية، ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال.

فيما يقدم أسبوع دبي للمطاعم، إحدى أبرز الفعاليات المفضلة في مهرجان دبي للمأكولات، قوائم طعام مختارة خصيصاً من أكثر من 60 مطعماً ضمن أفضل المطاعم في دبي بأسعار تنافسية، بدءاً من وجهات تناول الطعام الفاخرة الراقية وصولاً إلى المطاعم الإماراتية المميزة.