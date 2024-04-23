ريهام عبد الغفور.. تعود بـ«إجازة وضع»

سعيد ياسين (القاهرة)

تبدأ ريهام عبدالغفور منتصف مايو المقبل تصوير دورها في مسلسل «إجازة وضع»، من إخراج توبة، وهي تسعى من خلاله لتعويض غيابها بعد الحداد على والدها الذي توفي إثر حادث سيارة في ديسمبر الماضي، مما أبعدها عن المشاركة في بطولة أكثر من عمل تلفزيوني.

تستكمل ريهام حالياً تصوير مسلسل «كتالوج» مع محمد فراج وتارا عماد وسماح أنور وخالد كمال وآية سماحة، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، ويُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، خصوصاً بعد نجاح مسلسلاتها السابقة، «الأصلي» و«الصندوق» و«أزمة منتصف العمر»، و«الغرفة 207» الذي دارت أحداثه في عشر حلقات في إطار الإثارة والرعب ضمن أحداث تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وشاركها بطولته يوسف عثمان ومراد مكرم وناردين فرج وإخراج محمد بكير.

وتكتم عبدالغفور تفاصيل فيلم جديد تصوره قريباً لتواصل من خلاله حضورها السينمائي، بعدما شاركت في فيلمي «أولاد حريم كريم» مع مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة وعلا غانم، و«ليلة العيد» مع يسرا وعبير صبري وسيد رجب ونجلاء بدر، وتأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وتناول فكرة قهر المرأة.

وكانت ريهام شاركت في رمضان قبل الماضي في مسلسل «رشيد» مع محمد ممدوح وخالد كمال وتامر نبيل، وتأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح، وجسدت فيه شخصية فتاة يتم اتهام خطيبها في جريمة قتل، ويُلقى القبض عليه يوم عرسه، ليلتقيا مجدداً بعد 15 عاماً.