حسن الظنحاني.. لوحات تحاكي الطبيعة

خولة علي (دبي)

إلى جانب تخصصاتهم العلمية، يحرص الطلبة على ممارسة وتنمية هوايتهم ومواهبهم على اختلاف أنواعها، لما لها من فوائد في تطوير وتنمية شخصيتهم، والشعور بالتميز والانفراد، مع استثمار قدراتهم بشكل يعود على مجتمعاتهم بالنفع والفائدة، ومن هؤلاء حسن خالد الظنحاني، طالب متخصص في تقنية المعلومات، استطاع أن يطور موهبته ويبدع في مجال رسم الطبيعة بتفاصيلها الدقيقة متخذاً منهجه من المدرسة الواقعية، من ناحية قراءة مشاهد الحياة والتي لا تستطيع فرشاة أي فنان مقاومتها.



دلالات ومفاهيم

يتحدث الظنحاني عن شغفه بالرسم وعلاقته الوثيقة بهذا العالم الساحر، الذي ينقل من خلاله، الواقع بكل ما فيه من معانٍ ومفاهيم جمالية وحسية، ويترجمها إلى لوحة فنية غنية بالمشاعر والأحاسيس، موضحاً أن الرسم لغة فنية تسمح للفنان بالتعبير عن أفكاره ومشاعره بطريقة بديعة، ما يساعده على تطوير تفكيره الإبداعي والابتكاري، ويمنحه وسيلة للتعبير عن العالم من حوله بطريقة جمالية، وتحويل هذه الأفكار والمشاعر إلى أعمال فنية لمشاهد طبيعية مشبعة برؤى خيالية. لافتاً إلى أن الرسم متنفس لأي فنان لتحرير مشاعره والتخلص من الضغوط النفسية، وتعزيز شعوره بالراحة والتوازن.



تفاعل مع الطبيعة

ويوضح الظنحاني أن الانغماس في جماليات الطبيعة يضفي على الفنان لحظات فريدة، عندما يتفاعل مع الطبيعة بتفاصيلها وجمالها من خلال لوحاته، ليشعر بالسكينة والانسجام مع البيئة المحيطة، كما أن تجربة الرسم في الهواء الطلق تعزز الاتصال بالطبيعة بشكل أكثر عمقاً وواقعية، مؤكداً أن رسم الطبيعة يمثل نوعاً من العلاج بالفن، ويساعد على الاسترخاء والتأمل، نتيجة توثيق المناظر الطبيعية واستحضار الماضي بتفاصيله كافة، كما يشكل رسم الطبيعة تحدياً فنياً يسهم في تطوير المهارات واكتساب خبرات جديدة.



مدارس مختلفة

ويسعى الظنحاني، إلى تطوير مهاراته الفنية، من خلال استكشاف أساليب وتقنيات جديدة، والاطلاع على أعمال فنية لآخرين، وحضور ورش عمل ودورات تدريبية، لصقل تجاربه الشخصية بالتعرف على مدارس مختلفة، لفنانين محترفين لهم إبداعاتهم البارزة في المجتمع الفني.



معارض وملتقيات

شارك حسن الظنحاني في الكثير من المعارض والملتقيات الفنية، مثل معرض الفن بجامعة الإمارات، ومعرض شمس الإبداع في إمارة الشارقة، وملتقى شباب تحت الصفر، كما يسعى مستقبلاً إلى إقامة معرض شخصي للتواصل مع الجمهور مباشرة، والتفاعل مع ردود أفعالهم ورصد آرائهم حول أعماله، وهي وسيلة فعالة لدعم وتعزيز مسيرته الفنية كفنان يستهدف تقديم أعماله للعالم.