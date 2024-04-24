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كوريا الجنوبية تطلق قمراً صناعياً لرصد الأرض

كوريا الجنوبية تطلق قمراً صناعياً لرصد الأرض
24 ابريل 2024 09:46

 أطلقت كوريا الجنوبية قمراً صناعياً في المدار، وذلك ضمن مشروعها لإنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية بحلول عام 2027.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قولها إن القمر الصناعي لرصد الأرض انطلق على متن صاروخ "إلكترون" لشركة "روكيت لاب" من ميناء فضائي في ماهيا في نيوزيلندا، مشيرة إلى أنه من المقرر نشر القمر المسمى "نيونسات-1"، في الفضاء على ارتفاع 520 كيلومتراً، بعد حوالي 50 دقيقة من إطلاق الصاروخ.

وأوضحت الوكالة أن "نيونسات-1" هو اختصار لكوكبة الأقمار الصناعية لرصد الأرض من الفضاء الجديد من أجل السلامة الوطنية، وتم تطويره من قبل المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، ويزن أقل من 100 كيلوجرام وتصل دقته إلى متر واحد.

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وذكرت أن القمر هو الأول من بين 11 قمراً صناعياً يشكل كوكبة أقمار صناعية لرصد والتقاط صور لشبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها، لافتة إلى أن كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق 5 أقمار صناعية أخرى إلى الفضاء في يونيو 2026 وخمسة أخرى في سبتمبر 2027.

وتمت تسمية مشروع الإطلاق بـ "B.T.S."، وهو اختصار لـ "بداية السرب" من قبل مزود خدمة الإطلاق "روكيت لاب". 

المصدر: وام
كوريا الجنوبية
قمر اصطناعي
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