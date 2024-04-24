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5 وصفات لإزالة علامات تمدد الجلد

5 وصفات لإزالة علامات تمدد الجلد
25 ابريل 2024 01:34

ترجمة: عزة يوسف

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تحدث علامات التمدد على الجلد بسبب تغير شكل البشرة بسرعة من زيادة أو نقصان في الوزن، ولا يوجد حل مثالي لها، لكن العلاجات الموضعية يمكن أن تساعد في ترطيب البشرة وتوحيد لونها مما يعزز الشفاء، وهناك بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد في إزالة علامات تمدد الجلد، حسبما ذكرها موقع «Health Line» الأميركي:

فيتامين «أ»
يشار إليه في منتجات العناية بالبشرة بـ«الريتينويد» وهو يجعل البشرة أكثر نعومة وشباباً، ويوجد في الكثير من كريمات التجميل التي لا تستلزم وصفة طبية.

هيالورونيك أسيد
عنصر قوي لترطيب وشفاء الجلد ويستخدم في الكريمات والأمصال، وله القدرة على زيادة مرونة الجلد التي يفقدها عند حدوث أي تغيرات فيه.

السكر
يشيع استخدام السكر كمقشر للبشرة، حيث تعمل البلورات الصغيرة على تنظيف الجلد بلطف وتجعله أكثر نعومة، ويمكن استخدامه في المنزل بمزجه مع مكون لين مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز وفرك الجزء الذي يحوي علامات التمدد.

الصبار
تشير الأبحاث إلى قدرة الصبار على المساعدة في التئام الجروح وتهدئة البشرة، ويمكن استخدامه بشكل نقي من النبات مباشرة ووضعه على الجلد.

زيت جوز الهند
يعرف زيت جوز الهند بفوائده للبشرة، حيث يساعد في الحفاظ على الحاجز الواقي، ويمكن استخدامه في تدليك يومي للبشرة، خاصة الأماكن التي تحتوي على علامات التمدد.

الجلد
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