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الترفيه

صنّاع «أنيميشن» عالميون في «الشارقة للرسوم المتحركة»

من دورة سابقة لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة (من المصدر)
25 ابريل 2024 01:34

الشارقة (الاتحاد)

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تجمع الدورة الثانية من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 1 حتى 5 مايو في «مركز إكسبو الشارقة»، كبرى شركات إنتاج صناعة المحتوى الإبداعي والترفيهي في العالم، ليقدم لعشاق ومحترفي فن الأنيميشن فرصة التعرف على جديد هذه الصناعة واكتساب خبرات وتجارب من روادها وأبرز المؤثرين فيها على مستوى العالم.
يعزز «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» تجربة الجمهور، من خلال برنامج متنوع يتضمن أكثر من 60 فعالية، منها 30 ورشة عمل تفاعلية، و20 جلسة نقاشية، و5 حوارات ملهمة، و5 حفلات موسيقية، ويستضيف 71 ضيفاً من 12 دولة، ليسهم هذا البرنامج الغني بتلبية اهتمامات الزوار وإلهامهم لاستكشاف مواهبهم وقدراتهم وإبداعاتهم.
وتضم قائمة رعاة المؤتمر، نخبة من كبرى الشركات العالمية، منها «تون بوم أنيميشن»، شركة البرمجيات الكندية المتخصصة بالقصص المصورة، والتي تُستخدم برمجياتها على نطاق واسع في صناعة الرسوم المتحركة للأفلام السينمائية والتلفزيونية، والتصميم الرقمي، وألعاب الفيديو، والأجهزة المتنقلة، والتدريب، والتعليم، ما يجعل من هذه الشركة، الاختيار الأفضل لفناني الرسوم المتحركة والقصص المصورة.
كما توفر شركة «تون بوم» للفائزين بجوائز الدورة الثانية من المؤتمر، ترخيصاً احترافياً لبرنامج الرسوم المتحركة «تونبوم هارموني»، فيما تشارك «واكوم»، الشركة الرائدة في صناعة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية المخصصة للرسومات المدعومة باستخدام منتجات الأقلام الرقمية والإلكترونية، حيث تشكّل حلولها المبتكرة للإبداع الرقمي أدوات أساسية لكثير من فناني تحريك الرسوم والفنانين الرقميين، بما يقدم قيمة مضافة إلى أدوات رسامي الأنيميشن.
ومن الرعاة أيضاً، «إم إس آي»، الشركة التكنولوجية العالمية المعروفة بمجموعتها الشاملة من الكمبيوترات المحمولة، وبطاقات الرسوميات، والشاشات، وغيرها من المنتجات والخدمات.
ويشهد «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة 2024» تكريم الفائزين بجوائز دورته الثانية في فئتيها، حيث تتحدى «جائزة اعرض مشروعك» الفنانين والمنتجين والكُتاب والعقول المبدعة لإعداد وتطوير عرض تقديمي لسلسلة رسوم متحركة مرتبطة بثقافات وعادات منطقة الشرق الأوسط، أما جائزة «الإعلان الترويجي للكتاب» فتحتفي بفن الإعلان الترويجي وقدرته على تجسيد جوهر الكتاب، وتدعو الأفراد والمجموعات والوكالات الإبداعية إلى تصميم إعلانات ترويجي لسلسلة كتب «خراريف» للكاتبة الإماراتية دبي أبوالهول، والصادرة عن «مجموعة كلمات».

مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة
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