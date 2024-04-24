هدى الإتربي: أعتز بأدوار الفتاة الشعبية

محمد قناوي (القاهرة)

تنتظر الممثلة المصرية هدى الإتربي عرض عملين على المنصات الرقمية، انتهت من تصويرهما مؤخراً، الأول مسلسل بعنوان «هابي هالوين» مع حنان مطاوع، وسيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين، وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ليستمر البحث لكشف هذا اللغز، وهو من 6 حلقات.

والثاني مسلسل «نقطة سوداء» مع أحمد فهمي وناهد السباعي، تأليف ورشة كتابة، بإشراف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة، وتقدم خلاله شخصية فتاة فقيرة تعمل في «ساونا»، وتدخل في صراعات مع إحدى العائلات الكبيرة، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

وعبّرت الأتربي عن سعادتها بردود الفعل حول شخصية «دينا رفارف» في مسلسل «العتاولة»، والتي استوحتها من أفلام هند رستم وتحية كاريوكا في فترة الخمسينيات والستينيات، خاصة أنهما اشتهرتا بتقديم شخصية الفتاة الشعبية الدلوعة، بعيداً عن الأدوار الجريئة المبتذلة.

يُذكر أن الإتربي قد شاركت في رمضان قبل الماضي في مسلسل «سره الباتع» عن قصة يوسف إدريس، تأليف وإخراج خالد يوسف، وعُرض لها فيلم «شمس»، عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، بطولة عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغني، وخالد الصاوي.