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جنوح نحو 100 حوت طيار على سواحل أستراليا

جنوح نحو 100 حوت طيار على سواحل أستراليا
25 ابريل 2024 08:52

أفادت السلطات الأسترالية بجنوح ما بين 50 و100 حوت طيار على سواحل غرب البلاد اليوم الخميس.

وأوضحت هيئة المتنزهات والحياة البرية في غرب أستراليا، أن الحيتان جنحت في المياه الضحلة بالقرب من بلدة دنسبورو الصغيرة، التي تبعد حوالي 250 كيلومتراً جنوب بيرث.

وهرع العديد من نشطاء حقوق الحيوان والسكان المحليين إلى الشاطئ لصب المياه على الحيتان لإبقائها على قيد الحياة.
ومع ذلك، حثت السلطات المحلية الجمهور على الاقتراب من الحيتان فقط بإرشاد من الخبراء.

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وجاء في البيان الذي أصدرته الهيئة: "نحن نعلم أن الجمهور يريد المساعدة، لكننا نطلب منه عدم محاولة إنقاذ الحيوانات دون توجيه من موظفي الهيئة لأن هذا قد يتسبب في إصابات أخرى وإزعاج للحيوانات ويعيق جهود الإنقاذ المنسقة".

وقال خبير الأحياء البحرية إيان ويز، الذي كان في مكان الحادث، إن عدة حيتان قد نفقت بالفعل. ووقعت أكبر عملية جنوح جماعي في أستراليا في نفس المنطقة عام 1996 ، عندما جنح 320 حوتاً. ونجت جميع الحيتان تقريباً.

وفي عام 2018 ، نفق 100 حوت طيار في خليج هاملين بغرب أستراليا بعد جنوح جماعي آخر. وتشكل الحيتان الطيارة روابط وثيقة للغاية مع بعضها البعض. وفي أوقات معينة من السنة، تتنقل في مجموعات كبيرة. 

المصدر: وكالات
حوت
أستراليا
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